Forum Wolfenbüttel wird ,Tor zur Stadt‘ – kplus konzept realisiert identitätsstiftendes Refurbishment

Aus einem klassischen Einkaufszentrum als Versorgungsstandort wird eine

multifunktionale Destination- inspiriert vom benachbarten Bahnhof und dem

städtischen Mobilitätskontext.

Mit der Neupositionierung des Forum Wolfenbüttel setzt kplus konzept, Büro für

Kommunikation, Interior Design & Architektur, ein starkes Zeichen für das Potenzial

der urbanen Transformation von Mittelstädten. Das neue Logo und der neue Claim

,Das Tor zur Stadt‘ positionieren das Forum als identitätsstiftendes Bindeglied

zwischen Bahnhof und dem industriell geprägten Quartier. Die Öffnung für eine

mobile junge Zielgruppe leistet einen aktiven Beitrag zur Stadtentwicklung.

Dadurch wird die bisherige Positionierung von Wolfenbüttel über die historische

Altstadt um einen neuen, bewusst kontrastierenden Imagefaktor erweitert.

Stadtentwicklung durch verbindenden Erlebnisraum

Markus Kratz, Geschäftsführer von kplus konzept, erläutert die Bedeutung des

Konzepts: „Gerade in Mittelstädten ist die Wirkung solcher Erlebnisräume enorm. Sie

können Quartiere neu definieren, Menschen zurück in die Innenstadt holen, eine neue

Identifikation schaIen. Das Forum ist nicht nur ein Konsumort, sondern eine Bühne für

Stadtleben. Damit erweitert es das Image von Wolfenbüttel, das bisher stark von der

historischen Altstadt geprägt war, um eine moderne, urbane Dimension“.

Designkonzept erzählt Geschichte urbaner Mobilität

Das neue Designkonzept setzt auf gestalterische Konsistenz und hohe

Aufenthaltsqualität für das industriell geprägte Stadtviertel. Kombiniert werden robuste

Materialien wie Stahl, Backstein und Holz mit einem klaren, urbanen Gestaltungskanon.

Pop-up-Stände im Containerlook, eine klare Wegeleitung und großzügige Sichtachsen

schaffen eine offene Bühne für Handel, Gastronomie und Begegnung.

So wird das Forum, ein Asset der Fondsreihe „PATRIZIA Handels-Invest Deutschland II“,

das von der PATRIZIA Deutschland vertreten wird, zur zeitgemäßen Destination für ein

junges, urbanes Publikum mit einem gastronomischen Angebot, das auch das

benachbarte Quartier Freizeiteinrichtungen integriert. Der verbindende Rahmen im

Bahnhofskontext erzählt eine überzeugende Geschichte über städtische

Geschäftigkeit mit hoher erlebnisorientierte Aufenthaltsqualität – zeitgemäß

umgesetzt, urban und flexibel.

Svetlin Bozhanov, Leiter Asset Management von PATRIZIA Deutschland: „Mit dem

visionären Gestaltungskonzept von kplus konzept haben wir das FMZ Wolfenbüttel neu

definiert und einen authentischen Erlebnisraum geschaIen, der stark mit dem Standort

verankert ist. Damit setzen wir neue Impulse für die Stadtentwicklung und zeigen,

welche Möglichkeiten gestalterische Visionen bieten.“

Einprägsame Kommunikationsgrafik und Signage

Alle grafischen Kommunikationselemente, entwickelt von kplus konzept, folgen

konsequent dem gestalterischen Leitmotiv des Bahnhofs. Der zurückhaltende Schwarz-

Weiß-Look im industriellen Stil wirkt als visuelle Klammer über alle centerrelevanten

Medien hinweg. Auch das Wegeleitsystem greift das Bahnhofsthema auf: Es schaNt bei

jedem Touchpoint einen klaren Bezug zur Markenidentität. So entsteht ein durchgängig

positives Besuchserlebnis – geprägt von Orientierungssicherheit und gestalterischer

Konsistenz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kplus-konzept GmbH

Herr Markus Kratz

Stoffeler Str. 14

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: 021169501850

web ..: http://www.kplus-konzept.de

email : kontakt@kplus-konzept.de

Die Düsseldorfer kplus konzept GmbH wurde 2005 von der Innenarchitektin Bettina Kratz und dem

Kommunikationsdesigner Markus Kratz gegründet und verfügt über eine umfassende Expertise in der

Transformationsgestaltung von Immobilien. Als kompetenter, routinierter Partner verknüpft kplus konzept Architektur, Innenarchitektur und Kommunikation von komplexen Immobilienprojekten zu einem stimmigen Gesamtkonzept. kplus konzept konzipiert den gesamten Auftritt von Marken in

Aufbruchstimmung sowie von Unternehmen und Immobilien in Transformation, angefangen bei der

Markenstrategie über das Corporate Design bis hin zur digitalen Präsenz. Für Hotels, Shopping-Center, Offices, Wohnhäuser und Quartiere ist kplus konzept als Architektur- und Innenarchitekturbüro deutschlandweit tätig, sowohl bei Neubauten als auch bei der Umnutzung oder Renovierung von Bestandsgebäuden.

