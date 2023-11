Das Designstudio kplus konzept erhält die Auszeichnung als ,Best Workspace‘ für das ,Manke Kompetenzzentrum‘

kplus konzept entwickelte und realisierte das innovative Gestaltungskonzept für das

Seminarhaus der Fritz Manke GmbH in Hilden

Das Düsseldorfer Designstudio kplus konzept entwickelte das prämierte Office-Design für das als

,Best Workspaces‚ 2024 ausgezeichnete ,Manke Kompetenzzentrum‘ in Hilden. In einer

ambitionierten 6-wöchigen Ausbauzeit verwandelten die Innenarchitekten von kplus konzept

das in die Jahre gekommene Schulungszentrum der Fritz Manke GmbH in einen inspirierenden

Lern- und Arbeitsort für Seminare, Veranstaltungen, und Co-Working Erlebnisse. Eine Fachjury

wählte dieses Projekt unter die Top 50, die im Jahrbuch ,Best Workspaces 2024′ des Callwey

Verlags vorgestellt werden.

Das funktionale zweigeschossige Gebäude in Hilden wurde nach dem umfassenden Redesign zu

einem Ort für kreatives Lernen und Arbeiten. Das Hauptaugenmerk lag auf der Schaffung von

innovativen Räumen mit einer perfekte Balance zwischen Funktionalität, Produktivität und

Wohlfühlqualität, deren unterschiedliche Funktionen die Teilnehmer bei der Bearbeitung ihrer

Themen optimal unterstützen. So entstanden hocheffiziente Multifunktions-Workspaces, die

nahtlos zwischen Arbeit, Lernen und Leben wechseln – und zu Austausch, Wissensvermittlung und

dynamischen Teaminteraktionen anregen.

Bettina Kratz, Geschäftsführerin von kplus konzept, erklärt ihren besonderen Ansatz: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, Elemente aus verschiedenen Lebensbereichen in der Innengestaltung nahtlos zu integrieren und ein stimmiges Gesamtkonzept zu schaffen. Dabei ist es entscheidend, dass der dynamische Wechsel zwischen diesen Bereichen ganz selbstverständlich wirkt.“

Tanja Küpper-Schlotmann, Geschäftsführerin der Fritz Manke GmbH, zeigt sich hocherfreut über

die Auszeichnung als ,Best Workspace‘ und über die positive Resonanz der Kunden, die das

,Manke Kompetenzzentrum‘ seit seiner Eröffnung im August 2023 erfahren hat: „Die

Neugestaltung unseres Schulungshauses zum ‚Manke Kompetenzzentrum‘ schafft den idealen

Rahmen für eine wohltuende Umgebung, die von hoher Bedeutung für den Seminarerfolg ist. Die

Anerkennung als ‚Best Workspace‘ freut uns umso mehr.“

Projektdaten und Kontakt:

Projekt: Redesign des ehemaligen Schulungszentrums der Fritz Manke GmbH in Hilden

Zeitraum Januar-Juli 2023

Bauherr: Fritz Manke GmbH

Leistungen kplus konzept: Entwurf, Interior Design, Bauleitung

Manke Kompetenzzentrum

Ein Ort für Visionen. Entdecken Sie einen Raum, der Innovation und Zusammenarbeit verkörpert.

Das neu gestaltete Manke Kompetenzzentrum in Hilden, entworfen von dem preisgekrönten

kreativen Studio kplus konzept, bietet ab sofort eine außergewöhnliche Location für

Veranstaltungen, Seminare, Firmenmeetings, Produktpräsentationen und Co-Working-Erlebnisse.

www.manke-kompetenzzentrum.de

tks-Akademie

Das Manke Kompetenzzentrum ist ebenfalls die Heimat der tks-Akademie von Tanja Küpper-

Schlotmann für Führungsseminare, Teamtrainings, Workshopformaten und Coachings. Sie leitet

parallel die Fritz Manke GmbH, ein traditionsreiches Familienunternehmen.

www.tanja-kuepper-schlotmann.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

kplus-konzept GmbH

Frau Xenia von Poser

Hofgebäude, Stoffeler Str. 14

40227 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)211 695018 50

fax ..: +49 (0)211 695018 69

web ..: http://www.kplus-konzept.de

email : kontakt@kplus-konzept.de

kplus konzept

kplus konzept ist ein Düsseldorfer Designstudio mit Dependance in Leipzig. Gegründet 2005 von

Innenarchitektin Bettina Kratz und Kommunikationsdesigner Markus Kratz, bietet das

Unternehmen einen integrierten Ansatz durch die Verknüpfung von Architektur, Interior und

Kommunikation. kplus konzept gestaltet die Transformation von Unternehmen verschiedenster

Branchen mit dem Ziel, dass sich über attraktive und nachhaltige Raumkonzepte Transformation

leicht anfühlt, verstanden und gelebt wird.

www.kplus-konzept.de

