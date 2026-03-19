Four Nines Gold nimmt im Projekt Hayden Hill mit einer geophysikalischen Messung über dem Konzessionsgelände Kurs auf ein erstmaliges Bohrprogramm

Das Programm dient der Optimierung des 3D-Geomodells sowie der stärkeren Eingrenzung der Ziele in der hochgradigen Feeder-Zone unterhalb sowie im Nahbereich historischer Abbaustätten im Vorfeld der vollständig finanzierten Sommerbohrkampagne des Unternehmens.

Vancouver, B.C. / 30. Juni 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU | OTCQB: FNAUF | FWB: F8NA) (Four Nines oder das Unternehmen) freut sich, die Einleitung einer umfassenden geophysikalischen Messung über dem Goldprojekt Hayden Hill im Norden Kaliforniens bekannt zu geben. Die Messung markiert für das Unternehmen einen weiteren wichtigen Meilenstein im Rahmen der Vorbereitungen auf das erste Bohrprogramm, das zur Gänze finanziert werden kann und diesen Sommer stattfinden soll.

Das Programm dient dazu, die von Four Nines im Rahmen der 3D-Geomodellierung generierten Bohrziele weiter einzugrenzen und eine Prioritätenreihung vorzunehmen. Das Modell liefert Hinweise auf eine mögliche, tektonisch kontrollierte Goldmineralisierung unterhalb bzw. im Nahbereich historischer Abbaustätten, wo seit fast drei Jahrzehnten keine systematische Exploration mehr stattgefunden hat.

Four Nines hat die Firma Zonge International Inc., einen renommierten Marktführer auf dem Gebiet der geophysikalischen Datenerfassung, mit der Durchführung des Programms beauftragt. Für die Arbeiten zeichnet dessen Niederlassung in Reno (Nevada) verantwortlich. Im Rahmen der Messung sollen die physikalischen Eigenschaften des Untergrunds auf dem Gelände des Konzessionsgebiets kartiert werden und hochauflösende Einblicke in die mögliche Ausdehnung mineralisierter Erzgänge, Feeder-Strukturen, Verwerfungen und Brekzienzonen unterhalb sowie rund um die historischen Abbaustätten liefern. Die besagten Zielzonen wurden noch nie zuvor mit modernen Explorationsinstrumenten untersucht.

Die Messung ist für Four Nines der jüngste Schritt in seinem systematischen Ansatz zur Bewertung des Goldprojekts Hayden Hill über ein modernes geologisches Rahmenprogramm. Von früheren Betreibern wurden rund 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber aus dem Konzessionsgebiet geholt. Dafür wurde in erster Linie ein Modell einer oberflächennahen disseminierten Mineralisierung gewählt. Aus Sicht des Expertenteams von Four Nines liefert die moderne strukturelle Auswertung Hinweise auf Vorkommen zusätzlicher Zielzonen von hoher Priorität unterhalb bzw. im Nahbereich der historischen Tagebaustätten, die aktuell für Testbohrungen vorbereitet werden.

Das Programm umfasst Messungen mittels induzierter Polarisation (IP) sowie Widerstandsmessungen über dem Konzessionsgelände. Ergänzt werden diese durch eine CSAMT-Messung (Controlled-Source Audio-Magnetotellurics), mit der eine bessere Bildgebung der tieferliegenden Strukturen möglich ist. Die Messpunkte werden auf einem etwa 100 m x 100 m großen Raster mit 9-fach gespreizter Dipol-Dipol-Anordnung positioniert. Die Datenerhebung erfolgt mit branchenüblichen GDP-3224-Empfängern und einem GGT-10-Sender.

Um die größtmögliche Wertschöpfung aus dem Datenmaterial zu ziehen, hat Four Nines den Experten Jim Wright, einen der renommiertesten Geophysiker im Westen der Vereinigten Staaten, unter Vertrag genommen. Herr Wright kann auf eine jahrzehntelange Erfahrung sowie Erfolge bei der Bohrziellokalisation vorweisen und war unter anderem als Chef-Geophysiker bei der Newmont Mining Corporation tätig. Er arbeitet eng mit dem Geologenteam des Unternehmens zusammen und wird die geophysikalischen Ergebnisse in das in Entwicklung befindliche 3D-Modell für das Goldprojekt Hayden Hill einarbeiten.

Layout der geophysikalischen Messlinien

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Kommentar der Unternehmensführung

Charles Ross, President von Four Nines Gold, erläutert:

Jeder Datensatz, den wir auswerten, bestätigt uns die Qualität und den Chancenreichtum, die wir im Goldprojekt Hayden Hill sehen. Unser Team hat anhand detaillierter geologischer Modellierungen und der Neuauswertung historischer Daten bereits eine Reihe vielversprechender, hochgradiger Bohrziele ermittelt. Die Zusammenarbeit mit Zonge International, einem anerkannten Marktführer auf dem Gebiet der geophysikalischen Datenerfassung, und die Beteiligung von Jim Wright, einem der renommiertesten Geophysiker im Westen der Vereinigten Staaten, stärken das fachliche Fundament unseres Explorationsprogramms zusätzlich. Wir binden diese Ergebnisse in das entstehende 3D-Modell ein und bereiten uns auf die Bohrungen in diesem Sommer vor. Aus unserer Sicht steht das Goldprojekt Hayden Hill an der Schwelle zu einer entscheidenden Phase, die unser Verständnis des gesamten Mineralisierungssystems deutlich bereichern könnte.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, und Vice President of Exploration, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

President

1600 – 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.602.0001

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemaligen Produktionsstätten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Hayden Hill in Nordkalifornien, wurden bereits 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert. Allerdings haben hier seit knapp drei Jahrzehnten keine Bohrungen mehr stattgefunden. Mit Hilfe eines modernen 3D-Geomodells hat Four Nines mehrere noch nicht erkundete, hochgradige Feeder-Zonen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten ermittelt. Diese Zielzonen wurden von früheren Betreibern wegen der relativ flach angesetzten Bohrungen und veralteten Auswertungsmethoden übersehen.

Four Nines verfügt über alle finanziellen Mittel, die für das erste Bohrprogramm benötigt werden. Mit Stand Juni 2026 waren zehn Bohrplätze genehmigt und die Arbeiten im Feld sind bereits angelaufen. Unter der Leitung eines Expertenteams mit nachweislichen Erfolgen bei der Entdeckung von Lagerstätten und umfangreichen Erfahrungen mit epithermalen Goldsystemen bereitet sich das Unternehmen auf eine schlagkräftige Bohrkampagne vor, um tieferliegende Strukturkorridore zu untersuchen und das Projekt zu erweitern. Four Nines wird auch in Zukunft weitere Projektchancen in stabilen Rechtssystemen sondieren und setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration, eine transparente Kommunikation und einen langfristigen Wertzuwachs, der den Aktionären zugutekommt, ein. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@fourninesgold.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.fourninesgold.ca, um Neuigkeiten zum Projekt und entsprechende Hintergrundinformationen zu erfahren.

Four Nines hat sich das Recht auf die Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) am Goldprojekt Hayden Hill von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. gesichert. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Gelände. Die Behörde von Lassen County hat bereits die Bohrgenehmigungen für das erste Explorationsprogramm erteilt.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten könnten, eintreten würden oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich der geplanten geophysikalischen Untersuchung, des geplanten Bohrprogramms sowie der Erwartung, dass die geplante Untersuchung die Bohrziele positiv verfeinern und priorisieren wird und dass diese Explorationsaktivitäten neue mineralisierte Bereiche sowie weitere Ziele mit hoher Priorität abgrenzen und identifizieren werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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