Gold und Silber jetzt als chancenreiches Investment

Viele Staaten stecken in einer Schuldenfalle. Der Markt geht von höheren Zinsen aus und so schwächeln Gold und Silber.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Fortuna Mining Corp. und Osisko Development Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 30.06.2026, 14:45 Uhr Zürich/Berlin

Bekanntermaßen ist der US-Präsident ein Freund von Zinssenkungen. Schließlich wachsen die immensen US-Schulden weiter an. Auf der anderen Seite wird jetzt vielfach mit Zinserhöhungen durch die Fed gerechnet. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass Gold und Silber im vergangenen Jahr sehr gut abgeschnitten haben. Beide Edelmetalle sind stark im Wert gestiegen. Eine gewisse Korrektur war daher zu erwarten. Um die Schulden tragbar zu machen, werden die USA die Geldmenge weiter vergrößern müssen. Dennoch dürfte das Ziel das Haushaltsdefizit in den Griff zu bekommen, ziemlich aussichtslos sein.

Denn höhere Zinsen kann sich die Fed eigentlich nicht leisten. Wenn der Markt dies erkennt und die preisliche Bodenbildung bei Gold und Silber abgeschlossen ist, dann sollten auch Gold und Silber im Preis wieder nach oben gehen. Und dies könnte schon bald geschehen, auf längere Sicht sind die Stimmungen für die Edelmetalle sowieso positiv. Um aus den Schulden herauszuwachsen, muss das BIP schneller wachsen als die Neuverschuldung. Dies kann aber nur mit einer höheren Inflation einhergehen, was wiederum gut für die Entwicklung der Edelmetalle ist.

Nachdem der Goldpreis letzte Woche bis auf 3.960 US-Dollar je Feinunze nach unten ging, setzte wieder eine Preiserholung ein. Laut Charttechniker versucht der Goldpreis gerade bei rund 4.000 US-Dollar einen Boden zu bilden. Sollte der Goldpreis über 4.159 US-Dollar je Unze steigen, so sollte es weiter nach oben gehen. Der Abwärtstrend und die Chancen auf günstige Einstiegspreise könnten also schnell beendet sein.

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – ist ein erfolgreicher Gold- und Silberproduzent mit Minen in Westafrika und Lateinamerika. Im ersten Quartal 2026 wurden 20 Millionen US-Dollar durch Aktienrückkäufe an die Aktionäre zurückgezahlt. Und es sorgte für neue Quartalsrekordergebnisse bei Gewinn und Cashflow. Das Unternehmen treibt das Goldprojekt Diamba Sud im Senegal voran, die Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung wurde genehmigt, was als Meilenstein zu werten ist. Durch eine Vereinbarung mit Qstone kann Fortuna Mining eine Beteiligung am Goldprojekt Quartzstone in Guyana erwerben.

Osisko Development – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-development-corp/ – besitzt unter anderem das Vorzeigeprojekt Cariboo Gold (Kanada, 100 Prozent, vollständig genehmigt). Es liegt im historischen Cariboo Mining District im Zentrum von British Columbia und zählt zu den besten Landpaketen in Kanada. Bei Cariboo soll die Produktion (jährlich etwa 190.000 Unzen Gold über zehn Jahre) in 2027 starten. Bestens finanziert läuft ein 70.000-Meter-Bohrprogramm auf Cariboo, um ein potenzielles Ressourcenwachstum zu untersuchen. Ziel des Unternehmens ist es ein mittelgroßer Goldproduzent zu werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Osisko Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-development-corp/ -) und Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Fortuna Mining, Osisko Development,

https://www.youtube.com/watch?v=cMuhwgNqpkA;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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