Four Nines Gold optimiert seine Anlegerkommunikation im Zuge der Vorbereitungen auf die Bohrphase im Projekt Hayden Hill

Das Unternehmen beauftragt Partnerfirmen für strategische Beratung und Market Awareness, um im Vorfeld des anstehenden Bohrprogramms in einem historischen Goldprojekt in Kalifornien den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen

Vancouver, British Columbia / 7. Juli 2026 / IRW-Press / Four Nines Gold Inc. (CSE: FNAU) (OTCQB: FNAUF) (FWB: F8NA) (das Unternehmen oder Four Nines) trifft im Goldprojekt Hayden Hill im Norden Kaliforniens Vorbereitungen für sein erstes, zur Gänze finanziertes Bohrprogramm und hat in diesem Zusammenhang einen strategischen Berater und einen Spezialisten für Market Awareness beauftragt.

Das Unternehmen hat Partner aus den Bereichen strategische Beratung und Market Awareness hinzugezogen, um seine laufenden Bemühungen zu unterstützen, das Bewusstsein für das Potenzial von Hayden Hill zu schärfen, die Sichtbarkeit auf dem Markt zu erhöhen und die Explorationsfortschritte des Unternehmens zu kommunizieren, während es sich darauf vorbereitet, eine Reihe von Bohrzielen mit hoher Priorität zu erproben, die durch moderne geologische Modellierung und die Neuinterpretation historischer Daten ermittelt wurden.

Hayden Hill ist ein ehemaliger Gold- und Silberproduktionsbetrieb, der in knapp drei Jahrzehnten nur sehr wenig systematisch exploriert wurde. Angesichts der umfangreichen Erhebung historischer Daten, der modernen 3D-Geomodellierung und einer präziseren geologischen Auswertung hegt Four Nines die Vermutung, dass das Projekt unterhalb und neben den historischen Abbaustätten eine hochgradige Mineralisierung tektonischen Ursprungs beherbergen könnte, die von früheren Betreibern nicht ausreichend untersucht wurde.

Four Nines bereitet sich aktuell auf die Bohrungen bei Hayden Hill vor, und aus Sicht des Managements bietet die Sensibilisierung der Anleger und Stakeholder dem Unternehmen die Möglichkeit, sich weiterhin auf die Umsetzung seiner Explorationsstrategie zu konzentrieren und gleichzeitig den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Kommentar des Managements

Charles Ross, President von Four Nines Gold, erläutert:

Wir sind überzeugt, dass sich im Projekt Hayden Hill eine seltene Gelegenheit bietet, um mit Hilfe moderner geowissenschaftlicher Methoden ein Goldsystem mit historischen Förderstätten neu zu untersuchen. Unser Expertenteam hat über Jahrzehnte gesammelte historische Daten zusammengetragen, validiert und neu ausgewertet. Daraus ist eine überzeugende Explorationsthese entstanden, die in Kürze durch Bohrungen überprüft wird. Auf dem Weg zu dieser wichtigen Phase ist es entscheidend, dass Anleger und Stakeholder sowohl über die Geschichte des Projekts als auch über die damit verbundenen Chancen genau Bescheid wissen. Die Zusammenstellung des richtigen Teams für diese nächste Phase des Unternehmens bietet dem Führungsteam die Möglichkeit, sich auch in Zukunft auf die Exploration, die Umsetzung und die langfristige Wertschöpfung zu konzentrieren. Angesichts des Fortschritts der geophysikalischen Programme und der Bohrvorbereitungen sowie einer vollständig finanzierten Explorationskampagne vor Augen, befindet sich Hayden Hill aus unserer Sicht an der Schwelle zu einer seiner wichtigsten Phasen seit der Einstellung des Förderbetriebs vor knapp drei Jahrzehnten.

Das Unternehmen hat die Firma Caram Media Inc. (Caram) als strategischen Berater beauftragt, um das Führungsteam bei der Unternehmensstrategie, der Geschäftsentwicklung und den langfristigen Wachstumsinitiativen zu unterstützen, während Four Nines das Projekt Hayden Hill weiter voranbringt und die zukünftigen Wachstumschancen sondiert.

Für uns vereint das Projekt Hayden Hill viele Eigenschaften, die der Markt bei einem Junior-Goldunternehmen ganz selten vorfindet, so Galen Carson, President von Caram Media.

Was uns an Four Nines besonders überzeugt hat, war nicht nur die Qualität des Projekts, sondern auch die Kompetenz des Teams dahinter. Das Management hat ein außergewöhnliches Team aus Fachexperten und Führungskräften zusammengestellt, das über umfassende Erfahrungen mit bedeutenden Goldentdeckungen und dem Bergbaubetrieb verfügt. Wir sehen in Hayden Hill eine attraktive Projektchance, um moderne geologische Denkansätze auf ein historisches Goldsystem anzuwenden, und freuen uns darauf, das Unternehmen in dieser nächsten Explorationsphase bzw. auf dem Weg zu langfristigem Wachstum zu unterstützen.

Marketingvereinbarungen

Das Unternehmen hat im Rahmen einer mit 6. Juli 2026 datierten und per 6. Juli 2026 in Kraft getretenen Vereinbarung die Dienste der Firma Apollo Shareholder Relations Ltd. in Anspruch genommen (die Apollo-Vereinbarung). Apollo hat sich diesbezüglich bereit erklärt, zunächst für einen Leistungszeitraum von sechs Monaten das Unternehmen mit Diensten im Bereich Anlegerkommunikation zu unterstützen.

Im Rahmen der Apollo-Vereinbarung erhält Apollo ein monatliches Honorar in Höhe von 12.500 CAD. Die Apollo-Vereinbarung gilt zunächst für einen Leistungszeitraum von sechs Monaten und kann anschließend in Sechs-Monats-Intervallen verlängert werden, sofern keine Kündigung durch eine der Vertragsparteien gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen erfolgt. Die Apollo-Vereinbarung enthält keine leistungsbezogenen Faktoren. Apollo hält aktuell Wertpapiere des Unternehmens, die bereits vor der Apollo-Vereinbarung angeschafft wurden und nicht mit dieser in Verbindung stehen. Die Adresse von Apollo lautet: 4505 Waldy Rd., Cowichan Bay, B.C., V0R 1N2 (Tel: 800-937-5449; E-Mail: jazz@apollorelations.com). Apollo und das Unternehmen sind nicht miteinander verbunden und stehen in keinem Nahverhältnis zueinander.

Des Weiteren hat das Unternehmen im Rahmen einer mit 6. Juli 2026 datierten und per 6. Juli 2026 in Kraft getretenen Vereinbarung die Dienste der Firma TMI Digital LLC (TMI) in Anspruch genommen (die TMI-Vereinbarung). TMI hat sich diesbezüglich bereit erklärt, zunächst für einen Leistungszeitraum von sechs Monaten das Unternehmen mit Diensten in den Bereichen strategische digitale Medien, Investor Awareness, Zielgruppenentwicklung und Kommunikation zu unterstützen.

Im Rahmen der TMI-Vereinbarung hat TMI zu Beginn der Leistungserbringung ein Ersthonorar in Höhe von 30.000 CAD erhalten. Danach erfolgen über den verbleibenden Leistungszeitraum monatliche Zahlungen in Höhe von jeweils 15.000 CAD. Die TMI-Vereinbarung gilt zunächst für einen Leistungszeitraum von sechs Monaten und kann anschließend monatlich verlängert werden, sofern keine Kündigung durch eine der Vertragsparteien gemäß den in der Vereinbarung festgelegten Bedingungen erfolgt. TMI und seine Geschäftsführer halten aktuell Wertpapiere des Unternehmens, die bereits vor der TMI-Vereinbarung angeschafft wurden und nicht mit dieser in Verbindung stehen. Die Adresse von TMI lautet: 1712 Pioneer Avenue, Suite 115, Cheyenne, Wyoming, 82001 (Tel: 234-251-9199; E-Mail: michael@tmidigital.co). TMI und das Unternehmen sind nicht miteinander verbunden und stehen in keinem Nahverhältnis zueinander.

Warum dies für die Anleger relevant ist

Nach Ansicht des Managements sind eine effektive Kommunikation und Market Awareness wichtige Komponenten, die eine langfristige Wertschöpfung für die Aktionäre sicherstellen. Im Zuge des weiteren Projektausbaus bei Hayden Hill über geophysikalische Programme, Bohrungen und Explorationsinitiativen trägt eine Steigerung des Bekanntheitsgrads bei Anlegern und Stakeholdern dazu bei, dass die Marktteilnehmer über die Fortschritte und sich abzeichnenden Geschäftschancen von Four Nines auf dem Laufenden bleiben. Nachdem die geophysikalischen Programme und die Vorbereitungen auf die Bohrungen bereits im Gange sind bzw. in nächster Zeit eine Reihe von Katalysatoren erwartet werden, ist das Management der Ansicht, dass Hayden Hill an der Schwelle zu einer entscheidenden Ausbauphase steht.

Angesichts der laufenden geophysikalischen Programme, der voranschreitenden Bohrvorbereitungen und der Erwartung zahlreicher kurzfristiger Impulse ist das Management der Ansicht, dass Hayden Hill in eine entscheidende Phase seiner Entwicklung eintritt. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, sein geologisches Modell zu überprüfen, Ziele mit hoher Priorität zu verfeinern und zu bewerten, ob es sich möglicherweise um ein weitaus umfangreicheres Mineralisierungssystem handelt, als bisher angenommen.

David Flint, MSc, AIPG-CPG, Vice President of Exploration und qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, hat den fachlichen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und freigegeben.

Qualifizierter Sachverständiger

David Flint, MSc, AIPG-CPG, und Vice President of Exploration, ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101, hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

FOUR NINES GOLD INC.

Charles Ross

President

1600 – 409 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1T2

Tel: 604.602.0001

Über Four Nines Gold Inc.

Four Nines Gold Inc. ist ein nordamerikanisches Goldexplorationsunternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, das in ehemaligen Produktionsstätten verborgene hochgradige Potenzial freizulegen. Aus dem Vorzeigeprojekt des Unternehmens, dem Goldprojekt Hayden Hill in Nordkalifornien, wurden bereits 480.000 Unzen Gold und 1,3 Millionen Unzen Silber gefördert. Allerdings haben hier seit knapp drei Jahrzehnten keine Bohrungen mehr stattgefunden. Mit Hilfe eines modernen 3D-Geomodells hat Four Nines mehrere noch nicht erkundete, hochgradige Feeder-Zonen unterhalb und neben den historischen Abbaustätten ermittelt. Diese Zielzonen wurden von früheren Betreibern wegen der relativ flach angesetzten Bohrungen und veralteten Auswertungsmethoden übersehen.

Four Nines verfügt über alle finanziellen Mittel, die für das erste Bohrprogramm benötigt werden. Mit Stand Juni 2026 waren zehn Bohrplätze genehmigt und die Arbeiten im Feld sind bereits angelaufen. Unter der Leitung eines Expertenteams mit nachweislichen Erfolgen bei der Entdeckung von Lagerstätten und umfangreichen Erfahrungen mit epithermalen Goldsystemen bereitet sich das Unternehmen auf eine schlagkräftige Bohrkampagne vor, um tieferliegende Strukturkorridore zu untersuchen und das Projekt zu erweitern. Four Nines wird auch in Zukunft weitere Projektchancen in stabilen Rechtssystemen sondieren und setzt sich für eine verantwortungsvolle Exploration, eine transparente Kommunikation und einen langfristigen Wertzuwachs, der den Aktionären zugutekommt, ein. Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@fourninesgold.ca oder besuchen Sie unsere Website unter www.fourninesgold.ca, um Neuigkeiten zum Projekt und entsprechende Hintergrundinformationen zu erfahren.

Four Nines hat sich das Recht auf die Übernahme sämtlicher Anteile (100 %) am Goldprojekt Hayden Hill von einer Tochtergesellschaft der Kinross Gold U.S.A., Inc. gesichert. Das Goldprojekt Hayden Hill ist ein ehemaliger Goldbergbaubetrieb, der von der Firma Amax Gold Inc. exploriert wurde (mit Bohrungen über 99.862 Meter in 742 Löchern). Seit der Stilllegung der Mine im Jahr 1997 hat keine systematische Exploration mehr stattgefunden. Amax Gold Inc. wurde im Jahr 1998 von Kinross übernommen. Das Goldprojekt Hayden Hill befindet sich auf privatem Gelände. Die Behörde von Lassen County hat bereits die Bohrgenehmigungen für das erste Explorationsprogramm erteilt.

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LinkedIn: @Four Nines Gold Inc.

YouTube: @FourNines

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Aussagen und Informationen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, durch Wörter wie erwartet, geht davon aus, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, eintreten könnten, eintreten würden oder eintreten sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen und die diesbezüglich getroffenen Annahmen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören Aussagen bezüglich der geplanten geophysikalischen Untersuchung, des geplanten Bohrprogramms sowie der Erwartung, dass die geplante Untersuchung die Bohrziele positiv verfeinern und priorisieren wird und dass diese Explorationsaktivitäten neue mineralisierte Bereiche sowie weitere Ziele mit hoher Priorität abgrenzen und identifizieren werden. Die Mineralexploration ist in hohem Maße spekulativ und mit erheblichen Risiken verbunden, darunter Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration im Allgemeinen, Branchenrisiken, Risiken, dass erwartete Ergebnisse möglicherweise nicht wie beabsichtigt eintreten, sowie allgemeine Risiken im Zusammenhang mit der Wirtschaft, schwankenden Goldpreisen, den Kapitalmärkten und Bergbauaktien im Besonderen, die selbst durch eine Kombination aus sorgfältiger Bewertung, Erfahrung und Wissen möglicherweise nicht ausgeschlossen werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde gelegt wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder anderweitig zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

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Four Nines Gold Inc.

Investor Relations

Suite 1600-409 Granville Street

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