In seinem Werk „Fragen und Antworten zum Glauben und Erlösungswerk Jesus Christus“ beschäftigt sich Konrad Reitmeier mit geläufigen aber häufig falschen Ansichten über Gott, Religion und Glauben.

Zwar wuchs der Autor in einem katholischen Elternhaus auf, doch erst durch seinen Onkel, einem in Afrika tätigen Missionar, fand er zu seinem Glauben. Er verstand, dass Glauben nichts mit Strenge und regelmäßigen Kirchgängen zu tun haben muss. Später entdeckte er die Lehren des kirchlichen Pastors Karl Pils und besuchte in der Folgezeit mehrere seiner Seminare und Glaubenswochen. Seine Erfahrungen und Erkenntnisse möchte er nun in seinem neuen Buch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Der Autor Konrad Reitmeier wurde 1962 in Bayern geboren und ist seit 1982 verheiratet. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann machte er sich als Kaufmann selbstständig. Später gründete er mit zwei weiteren Geschäftspartnern eine Internetfirma. Reitmeier nahm an einem zweijährigen Bibelstudium mit erfolgreichem Abschluss im März 2021 teil. Aktuell arbeitet er an seinem Bibel Bachelor-Abschluss. Zu seinen weiteren Leidenschaften gehören das Fußballspielen sowie die Musik.

„Fragen und Antworten zum Glauben und Erlösungswerk Jesus Christus“ von Konrad Reitmeier ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-38079-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

