NISAMI in Versen und Prosa – Über den bedeutendsten Epiker der persischen Literatur

In ihrem neuen Fachbuch „NISAMI in Versen und Prosa“ präsentiert die Sprachwissenschaftlerin Sewil Fuchs die Werke Nisamis vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart.

Im islamischen Kulturkreis gilt Nisami (1141-1209) als unerreichbarer Stern der Literatur. Besonders seine fünf Versromane „Schatzkammer der Geheimnisse“, „Chosrou und Schirin“, „Leila und Madschnun“, „Die sieben Gestalten“ sowie „Das Alexanderbuch“ wurden zum Vorbild für die gesamte spätere Romantik im Orient.

In dieser Anthologie wird erstmals die deutschsprachige Rezeption der Werke Nisamis vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zur Gegenwart präsentiert. Im ersten Teil ihres Buches hat die Autorin poetische und prosaische Übersetzungen zusammengestellt, die nachfolgenden Teile enthalten Zitate und Essays.

Die Autorin Sewil Fuchs wurde 1956 in Baku, Aserbaidschan geboren. Sie studierte Fremdsprachenpädagogik an der Sprachenuniversität Baku und arbeitet als freiberufliche Übersetzerin für Deutsch und Russisch sowie als Sprachdozentin. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören die Nisami-Rezeption in deutscher Sprache, Friedrich Bodenstedt und Mirsa Schafi Waseh.

„NISAMI in Versen und Prosa“ von Sewil Fuchs ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37830-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weiteres Wachstum im Visier: CSS AG legt Grundstein für neue Firmenzentrale in Künzell