Frank Popp Ensemble und Paul Weller veröffentlichen gemeinsamen Song RIGHT BEFORE MY EYES

Retro-Soul trifft britische Ikone – Frank Popp Ensemble und Paul Weller kündigen für November ihre erste gemeinsame Single an: „Right Before My Eyes“ – ein kongenialer Song, der berührt.

Das gab es noch nie – als erstem deutschen Künstler gelingt es FRANK POPP, den legendären britischen Musiker PAUL WELLER für eine Kollaboration zu gewinnen. Der aus der Feder von Paul Weller stammende Song „Right Before My Eyes“ vereint dessen unverwechselbare Stimme und eindrückliches Gitarrensolo mit Frank Popps oppulenten Produktion und dem eingängigen Songwriting – ganz so wie man es kennt und liebt.

Das um die 2000er Jahre von Frank Popp gegründete Frank Popp Ensemble begann zunächst als Ein-Mann-Projekt, das sich musikalisch an den Klängen des Northern Soul und den Funk der späten 60er Jahre orientierte. Es bediente sich vor allem des Old-School-Hip-Hop-Stils, verwendete Vintage-Samples, strukturierte diese neu und kombinierte sie mit Beats und einigen minimalistischen Instrumentalparts.

Im Jahr 2001 wählte Warner Brothers den Titel „High Voltage“ für den Film „Operation Swordfish“ mit John Travolta, Halle Berry und Hugh Jackman aus. Zu diesem Zeitpunkt hatte Popp bereits einen weltweiten Hit geschrieben: „Hip Teens Don’t Wear Blue Jeans“ mit den Vocals von Sam Leigh-Brown – heute ein absoluter Klassiker. „Hip Teens“ wurde Teil einer Coca-Cola-Werbekampagne, erreichte auch die deutschen Top 20 und war Bestandteil des ein Jahr später folgenden Debütalbum „Ride On!“.

Frank Popp ist bereits seit den 80ern ein großer Fan von Paul Weller. Als junger Teenager fielen ihm erste Songs von THE JAM in die Hände („That’s Entertainment“, „Town Called Malice“, „Going Underground“). Kurz darauf wurde in Hildens Kleinstadtdisco JWD wild zu STYLE COUNCIL’s „Shout To The Top“ getanzt – oder mit „My Ever Changing Moods“ versucht, die Mädchenwelt zu beeindrucken. Etwas erwachsener wurde man dann mit Wellers Solo-Werken wie „Wild Wood“, der großartigen Cover-Version von „Wishing On A Star“ oder dem Welthit „You Do Something To Me“ – ein Song, der als gewisse Inspiration zu diesem Kollaborationswerk in Popps Kopf umhergeisterte.

_“Es ist mir eine unglaubliche Ehre, mit dieser Ikone der Musikgeschichte, mit dem ,Modfather‘ zusammenarbeiten zu dürfen“,_ erklärt Popp. Nicht nur eingefleischte Fans der alten Weller-Alben werden hier auf ihre Kosten kommen – der Song hat das Zeug, auch neue Hörer dazu zu gewinnen.

Der Song erscheint am 21.11.2025 über Unique Records / Schubert Music Europe im Vertrieb von Believe.

