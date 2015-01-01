Frankfurter Buchmesse 2025: Messe.TV zeigt Neuerscheinungen, Stimmen und Trends aus der Verlagswelt

Messe.TV berichtet von der Frankfurter Buchmesse 2025 – mit Interviews zu neuen Kinderbüchern und Romanen von Verlagen wie dtv, Carlsen, Hanser, Beck, arsEdition und vielen weiteren.

Mit der Frankfurter Buchmesse öffnet das internationale Zentrum der Literatur- und Medienbranche erneut seine Tore. Messe.TV berichtet 2025 mit journalistisch aufbereiteten Videoformaten über aktuelle Buchveröffentlichungen, programmatische Entwicklungen und neue Impulse aus der Branche. Die Interviews und Beiträge sind ab sofort unter Messe.TV abrufbar.

Kinderbücher mit Haltung und Kreativität

Im Bereich Kinder- und Jugendbuch zeigen sich in diesem Jahr vielfältige Erzählansätze und ein gestiegener Anspruch an Relevanz und gestalterische Qualität. Messe.TV hat mit Verlagen wie Carlsen, Thienemann und arsEdition gesprochen – über neue Buchreihen, emotionale Themen und über die Frage, wie Kinderliteratur gesellschaftliche Entwicklungen aufgreift, ohne didaktisch zu wirken. Auch visuelle Trends und innovative Formate werden thematisiert.

Literaturprogramme zwischen Gegenwart und Gesellschaft

Die große Spannweite der deutschsprachigen Belletristik spiegelt sich in den Gesprächen mit dem dtv Verlag, Carl Hanser Verlag, Verlag C.H.Beck und Kiepenheuer & Witsch. In den Beiträgen geht es um neue Romane, programmatische Linien und darüber, wie Literatur auf Gegenwart reagiert. Ob gesellschaftliche Konflikte, familiäre Themen oder experimentelle Formen – die Beiträge zeigen, wie unterschiedlich Verlage literarische Qualität heute definieren.

Täglich neue Beiträge zur Frankfurter Buchmesse finden Sie hier: messe.tv/2025/frankfurter-buchmesse

Frankfurt ein Veranstaltungsort mit internationaler Strahlkraft

Die Frankfurter Buchmesse findet wie gewohnt auf dem Messegelände der Messe Frankfurt statt – einem der größten und renommiertesten Messeplätze Europas. Als Veranstalter bietet die Messe Frankfurt mit ihrem internationalen Netzwerk und der Infrastruktur einen zentralen Treffpunkt für Verlage, Autorinnen und Autoren, Medien und das Fachpublikum aus aller Welt. Die Vielfalt an Hallen, Bühnen und Fachveranstaltungen bildet die gesamte Wertschöpfungskette der Buchbranche ab – von Lektorat über Vertrieb bis zur Rechtevergabe. Weitere Veranstaltungen auf der Messe Frankfurt zu denen Messe.TV berichtet: messe.tv/messe-frankfurt

