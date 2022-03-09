KI-gestützte Echtzeit-Analysen für den „Billie Jean King Cup by Gainbridge“

von Valorem Reply, Microsoft und der ITF

Valorem Reply, Teil der Reply Gruppe und spezialisiert auf Microsoft-Technologien sowie KI-gesteuerte, Cloud-native Lösungen, hat gemeinsam mit Microsoft und der International Tennis Federation (ITF) die KI-basierte Analyseplattform „Match Insights“ entwickelt. Die Plattform liefert in Echtzeit wertvolle Informationen für den „Billie Jean King Cup by Gainbridge“, den bedeutendsten internationalen Teamwettbewerb im Damentennis.



Als eines der wenigen Elite-Turniere, das Coaching direkt auf dem Platz erlaubt, stellt der „Billie Jean King Cup“ besonders hohe Anforderungen an schnelle und präzise taktische Entscheidungen. Schon kleinste Unterschiede bei Reaktionszeiten, Aufschlägen oder Ballplatzierungen können über Sieg oder Niederlage entscheiden.



Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, haben die Experten „Match Insights“ als Cloud-native Lösung auf Basis der Microsoft Azure Data & AI Services umgesetzt. Die Plattform erfasst und verarbeitet Live-Daten von Hochgeschwindigkeitskameras und Court-Systemen und versorgt die Spielerinnen sowie ihren Trainer oder ihre Trainerin jederzeit mit konkreten Handlungsempfehlungen. Azure Databricks, Data Lake und SQL Database sorgen dafür, dass die Daten schnell verarbeitet, sicher gespeichert und jederzeit zugänglich sind. Dank der Microsoft Copilot-Integration über die Azure AI Foundry können Trainer, Trainerinnen und Spielerinnen die Matchdaten in natürlicher Sprache abfragen. Azure Active Directory und Azure Monitor gewährleisten zudem Sicherheit, Nachvollziehbarkeit und ein zuverlässiges Identitätsmanagement, während CI/CD-Pipelines kontinuierliche Updates während des gesamten Turniers ermöglichen.



„Diese Lösung ist entscheidend für ein Spiel, bei dem nahezu in Echtzeit auf Daten zugegriffen werden muss“, erklärt Jamie Capel-Davies, Head of Science and Technical bei der ITF. „Die Zusammenarbeit mit Valorem Reply und Microsoft erlaubt es uns, Informationen bereitzustellen, die den Verlauf eines Matches wirklich beeinflussen können.“



„Match Insights“ wird auf Microsoft Surface-Geräten eingesetzt und kombiniert so maximale Mobilität mit hoher Zuverlässigkeit. Auf diese Weise können Teams nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Umkleide oder abseits des Courts auf Live-Daten zugreifen. Die Lösung unterstützt neben Echtzeit-Analysen auch die Spielvorbereitung durch Scouting und Trendanalysen sowie die Nachbereitung mit KI-gestützten Daten für langfristige Trainingsstrategien. Intuitive Dashboards zeigen zentrale Kennzahlen wie Aufschläge, Returns, Punktmuster und Court-Abdeckung – ganz ohne die Verzögerungen klassischer Post-Match-Berichte.



Die Lösung zeigt bereits Wirkung: Strategien können nun in Echtzeit angepasst, Ballwechsel und Punktmuster effektiver analysiert und Spielerinnen mit hilfreichen Erkenntnissen versorgt werden.



Hier können Sie mehr über das Projekt erfahren.

International Tennis Federation

Die International Tennis Federation (ITF) ist der Weltverband des Tennissports, der für die Überwachung der Spielregeln, die Organisation internationaler Wettkämpfe und die Förderung der weltweiten Entwicklung des Sports zuständig ist. Die ITF wurde 1913 gegründet und organisiert wichtige Veranstaltungen wie den „Billie Jean King Cup“, den „Davis Cup“ sowie die olympischen und paralympischen Tennisturniere. Mit dem Ziel, den Tennissport weltweit zu fördern und zu unterstützen, arbeitet die ITF mit mehr als 210 nationalen Verbänden zusammen, um die Entwicklung von Spielern, Offiziellen, Integrität und Innovation auf allen Ebenen des Spiels zu fördern. itftennis.com



Über den Billie Jean King Cup von Gainbridge(TM)

Der „Billie Jean King Cup by Gainbridge“ ist der Weltcup im Frauentennis. Früher unter dem Namen „Fed Cup“ bekannt, ist er der größte jährliche internationale Mannschaftswettbewerb im Frauensport und verzeichnete 2025 eine Rekordteilnahme von 146 Nationen. billiejeankingcup.com



Über Billie Jean King Cup Limited

„Billie Jean King Cup Limited“ ist eine Partnerschaft zwischen der ITF und TWG Global, gegründet, um transformative Investitionen und Innovationen für den „Billie Jean King Cup“ bereitzustellen. Ziel ist es, den weltweit beliebtesten jährlichen Mannschaftswettbewerb für Frauen als Plattform für positive Veränderungen in Tennis, Wirtschaft und Entertainment zu nutzen.



Valorem Reply

Valorem Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe und Microsoft Cloud Solutions Partner, hat sich darauf spezialisiert, Unternehmen in intelligente Organisationen zu verwandeln und Non-Profit-Organisationen dabei zu unterstützen, mehr zu erreichen – mit KI-gestützten, cloudbasierten Lösungen, die den Fokus auf die strategischen Ziele und benutzerorientiertes Design legen. Unser erfahrenes Expertenteam, die Leidenschaft, Gutes zu tun, und die Stärke der Microsoft-Technologien erlauben es uns, die Art und Weise, wie unsere Kunden Geschäfte machen, sicher und schnell zu transformieren. www.valoremreply.com

