Delvendahl Distribution wird Vertriebspartner von Jean Poivre

International bleibt der Vertrieb der Marke in Inhaber geführten Händen.

Ab dem 15. März 2023 übernimmt DELVENDAHL Distribution die exklusive Vertriebspartnerschaft für die Luxus-Nischenmarke Jean Poivre in Deutschland.

Die Duftstars nominierte Luxus Brand Jean Poivre ergänzt das Portfolio der DELVENDAHL Distribution in seinem einzigartigen Nischensegment national. International bleibt der Vertrieb der Marke in inhabergeführten Händen.

Die Brand Jean Poivre durfte 2022 alle Stars der MTV EMA Awards in Düsseldorf mit der unvergleichlichen Kreation „Nights of Rain and Stars“ ausstatten.

Motiviert und gespannt freut die Marke sich, Sie mit neuen Kreationen zu begeistern.

Ikonisch wie die Düfte ist auch die Figur, deren Namen sie tragen: Jean Poivre. Seine Geschichte ist keine Biographie. Aber sie könnte eine sein. Elegante, komplexe, von der Natur inspirierte Duftkompositionen, die wie eine wunderschöne Blume erblühen, die einem Samen entspringt.

Weitere Informationen unter https://delvendahl-distribution.de und https://jean-poivre.com.

Die Düfte von Jean Poivre überzeugen nicht nur mit ihrem einzigartigen Inhalt, sie imponieren auch mit einem prächtigen gläsernen Gewand. „Jeder Flakon erinnert mit seinem zeitlos eleganten Schliff an kostbare Kristallgefäße, die Ende des 18. Jahrhunderts in vornehmen Haushalten Frankreichs genutzt wurden. Eine edle schwarze Schatulle mit Magnetverschluss und einer kunstvoll gestalteten Manschette unterstreicht zusätzlich den außergewöhnlichen Charakter jedes Parfums“, erklärt Jens Henning Pfeffer.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Jean Poivre – Eyva CV

Herr Jens Henning Pfeffer

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

Niederlande

fon ..: –

web ..: https://jean-poivre.com/

email : j.pfeffer@houseoflux.de

.

Pressekontakt:

Jean Poivre – Eyva CV

Herr Jens Henning Pfeffer

Avenue Ceramique 223

6221 KX Maastricht

fon ..: –

web ..: https://jean-poivre.com/

email : j.pfeffer@houseoflux.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

urlaubsbox.com – Traumhafte Kurzurlaube – Kleine Auszeiten zum Verschenken