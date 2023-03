Banner-King wird Titelsponsor der Night of the Jumps

Banner-King, eines der führenden Unternehmen für Werbebanner und Digitaldruc, ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass es Titelsponsor der internationalen Freestyle MX-Serie „Night of the Jumps“ wird.

Die Night of the Jumps ist die älteste und größte internationale Freestyle MX-Serie und hat seit 2001 mehr als 3 Millionen Zuschauer angezogen. Mit Shows in über 21 Ländern auf 4 Kontinenten bietet die Veranstaltung eine einzigartige Mischung aus internationalem Spitzensport und klassischen Showelementen wie Pyro- und Lichttechnik.

Banner-King ist begeistert, seine Marke einem großen und engagierten Publikum zu präsentieren. Die Partnerschaft ermöglicht es Banner-King, die Leidenschaften seiner Kunden und Zielgruppen zu unterstützen und gleichzeitig den Freestyle-MX-Sport zu fördern.

„Wir sind stolz darauf, ein Teil der Night of the Jumps zu sein und als Titelsponsor aufzutreten“, sagt der Geschäftsführer Alex Heuberger von Banner-King. „Diese Veranstaltung genießt weltweite Aufmerksamkeit und Anerkennung und bietet eine hervorragende Gelegenheit für uns, unsere Marke und unser Engagement für den Sport einem globalen Publikum zu präsentieren.“

Die Night of the Jumps wird in 142 Ländern im Fernsehen ausgestrahlt und ist ein echtes Mediaevent. Die Veranstaltung bringt die besten Freestyle-MX-Fahrer der Welt zusammen, die atemberaubende Stunts und Tricks zeigen und das Publikum mit ihren Fähigkeiten begeistern.

Banner-King freut sich darauf, seine Zusammenarbeit mit der Night of the Jumps fortzusetzen und gemeinsam eine unvergessliche Erfahrung für Fans auf der ganzen Welt zu schaffen.

Über Banner-King

Banner-King ist einer der führenden Anbieter von Werbebanner und -schildern für Unternehmen aller Größen. Mit einer breiten Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Digitaldruck, Großformatdruck, Werbebanner und Werbeschilder, bietet Banner-King seinen Kunden hochwertige Lösungen für ihre Werbebedürfnisse.

