Frankfurter Hochzeitspaare entscheiden sich immer öfter für eine Freie Trauung

Freie Trauungen in Frankfurt erleben einen Aufschwung, da Paare individuelle Gestaltung, persönliche Orte und kreative Freiheit schätzen.

Immer mehr Paare entscheiden sich in Frankfurt für eine Freie Trauung mit einem Trauredner, um ihre Liebe auf individuelle und persönliche Weise zu feiern. Die Gründe für diese wachsende Beliebtheit liegen auf der Hand: Freie Trauungen ermöglichen es den Paaren, den schönsten Tag ihres Lebens nach ihren eigenen Vorstellungen zu gestalten und dabei eine einzigartige Atmosphäre zu schaffen.

Beliebte Orte für Freie Trauungen in Frankfurt

Die Stadt Frankfurt bietet eine Vielzahl malerischer Orte, die sich perfekt für Freie Trauungen eignen. Von historischen Parks und Gärten bis zu modernen Eventlocations – die Auswahl ist vielfältig. Beliebte Orte für Freie Trauungen in Frankfurt sind unter anderem der Palmengarten, die Commerzbank-Arena, das Schlosshotel Kronberg und der Lohrpark. Diese Locations bieten nicht nur eine zauberhafte Kulisse, sondern lassen auch Raum für persönliche Gestaltungsideen der Brautpaare.

Vorteile einer Freien Trauung gegenüber einer kirchlichen Zeremonie

Im Vergleich zur traditionellen kirchlichen Trauung eröffnen Freie Trauungen den Paaren eine Vielzahl von Vorteilen. Die Möglichkeit, den Ort der Trauung frei wählen zu können, ermöglicht eine individuelle und persönliche Gestaltung der Zeremonie. Paare können ihre eigenen Rituale und Symbole einbinden, Musik und Texte nach ihren Vorlieben auswählen und die Trauung so zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Zudem sind Freie Trauungen nicht an konfessionelle Vorgaben gebunden, was den Raum für kreative und persönliche Elemente erweitert.

Beispielhafte Trauredner aus Frankfurt

Um den Bedürfnissen der Paare gerecht zu werden, bieten in Frankfurt erfahrene und einfühlsame Trauredner ihre Dienste an. Zwei herausragende Persönlichkeiten seien hier beispielhaft genannt:

Tobias Essinger | Trauredner & Trauerredner

Tobias, ein Theologe, Journalist, Moderator und Filmproduzent, ist der ideale Ansprechpartner für die Dramaturgie jeder Hochzeit. Neben seiner Tätigkeit beim Fernsehen begeistert er Paare mit seinen Reden und sorgt für einen romantischen, schönen und unvergesslichen Start in die Ehe. Jedes Hochzeitspaar hat für ihn ein eigenes Drehbuch verdient.

Anemone Butt | Traurednerin & Trauerrednerin

Als Pastorin, Gründerin & Autorin vereint Anemone akademischen Hintergrund in Psychologie und Design. Sie ist Gründungsmitglied von „Kirche in Aktion“ und spricht warm, charmant und persönlich auf Konferenzen und Universitäten. Neben Frankfurt ist sie regelmäßig in Palma de Mallorca, Santa Cruz & Berlin tätig und freut sich auf persönliche Kennenlerngespräche.

Mit Traurednern wie Tobias Essinger und Anemone Butt wird jede Freie Trauung in Frankfurt zu einem unvergesslichen Ereignis. Paare können sich auf eine individuelle, emotionale und liebevolle Zeremonie freuen, die ihre Liebe auf einzigartige Weise zelebriert.

Für weitere Informationen und Buchungsanfragen stehen die genannten Trauredner gerne zur Verfügung.

