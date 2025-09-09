Französischer Immobilienmarkt boomt: Worauf deutsche Käufer achten müssen

Der französische Immobilienmarkt boomt. Doch für deutsche Käufer lauern rechtliche Risiken. Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf berät bei Immobilienkauf, Steuern und Erbrecht in Frankreich.

Hamburg, 9. September 2025. Der Immobilienmarkt in Frankreich boomt: Ferienhäuser, Stadtwohnungen und Landgüter sind gefragt wie selten zuvor. Auch deutsche Käufer investieren zunehmend in Frankreichs attraktivste Regionen. Doch wer den Schritt über die Grenze wagt, sollte die rechtlichen Unterschiede kennen.

Zu den häufigsten Stolpersteinen zählen:

* Abweichende Vertragsformen („compromis de vente“ und „acte authentique“)

* Die eingeschränkte Beratungsfunktion französischer Notare

* Steuerliche Besonderheiten sowie mögliche Doppelbesteuerung

* Erbrechtliche Fragen bei Immobilien als Teil der Nachlassplanung

„Viele Käufer verlassen sich allein auf den Notar. Dabei ist dieser zur Neutralität verpflichtet und kann die individuellen Interessen nicht umfassend schützen“, erklärt Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf.

Der Hamburger Anwalt verfügt über internationale Erfahrung – unter anderem in Frankreich, den USA und Asien – und unterstützt deutsche Mandanten beim Immobilienkauf in Frankreich: von der Prüfung der Verträge über steuerliche Fragen bis hin zur Absicherung im Erbrecht.

Fazit: Der Boom im französischen Immobilienmarkt bietet Chancen – wer rechtlich auf Nummer sicher gehen will, sollte frühzeitig spezialisierte Beratung in Anspruch nehmen.

Rechtsanwalt Henning Schwarzkopf, M.C.L., ist seit vielen Jahren in Hamburg und Südfrankreich im Immobilienrecht sowie im Gesellschafts- und Handelsrecht tätig. Er berät Privatpersonen und Unternehmen in sämtlichen rechtlichen Belangen rund um Immobilien und unterstützt sie bei allen damit verbundenen im juristischen und praktischen Fragestellungen.

Vor Ort greift er auf ein breit aufgestelltes Netzwerk hochqualifizierter Fachleute und Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen zurück. Dank seiner Zulassung als Rechtsanwalt in Hamburg und seiner langjährigen Präsenz in Südfrankreich verfügt er über umfassende grenzüberschreitende Erfahrung und berät seine Mandanten individuell, lösungsorientiert und kompetent.

Seine Kanzlei steht für Transparenz, gründliche rechtliche Analyse, Effizienz und Zuverlässigkeit.

