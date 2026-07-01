  • Frauen als Förderinnen der Kunst: Dr. Tanja Bernsau hält Vortrag beim inklusiven After-Work-Treff in Wiesbaden

    Wer schrieb Kunstgeschichte “ und wer wurde vergessen? Dr. Tanja Bernsau spricht am 12. August im Werkraum Wiesbaden über Frauen als Förderinnen der Kunst.

    BildAm Mittwoch, 12. August 2026 spricht die promovierte Kunsthistorikerin Tanja Bernsau beim 4. inklusiven After-Work-Treff für Frauen im Werkraum des Stadtmuseums Wiesbaden über Frauen, die Kunstgeschichte schrieben “ oft ohne dass die Welt es bemerkte.

    Hinter vielen großen Künstlern standen Frauen

    Unter dem Titel „Gesammelte Leidenschaft: Frauen als Förderinnen der Kunst“ beleuchtet Dr. Bernsau schlaglichtartig Mäzeninnen, Sammlerinnen und Netzwerkerinnen, deren Einfluss auf die Kunstgeschichte lange unterschätzt wurde. Von Isabella d’Este, die im 15. Jahrhundert als politische Mäzenin die Renaissancekunst prägte, über Gertrude Stein, die in ihrem Pariser Salon Picasso und Matisse zusammenbrachte, bis hin zu Lee Krasner, die ihre eigene Malerkarriere jahrelang zurückstellte um Jackson Pollock zu managen “ und erst nach seinem Tod als eigenständige Künstlerin wahrgenommen wurde.

    „Hinter vielen großen Kunstsammlungen, Museen und Künstlerkarrieren standen Frauen, deren Einfluss lange unterschätzt wurde“, sagt Dr. Bernsau. „Sie finanzierten Kunst, retteten Werke, bauten Sammlungen auf, eröffneten Netzwerke “ und schrieben Kulturgeschichte, oft im Hintergrund.“

    Inklusive Veranstaltung in Kooperation mit dem Frauenreferat

    Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Frauenreferat der Landeshauptstadt Wiesbaden statt und richtet sich an Frauen mit und ohne Beeinträchtigung. Die Teilnahme ist kostenlos und umfasst Getränk, Imbiss und Museumseintritt. Die Plätze sind auf 40 Personen begrenzt.

    Anmeldung per Mail an anja.beisiegel@vdk.de oder telefonisch unter 06124 726 1018.

    Termin: Mittwoch, 12. August 2026, 17 Uhr
    Ort: Werkraum des Stadtmuseums Wiesbaden, Langgasse 5-9, Wiesbaden

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Dr. Tanja Bernsau
    Frau Tanja Bernsau
    Breithardter Weg 34
    65232 Taunusstein
    Deutschland

    fon ..: 01781654409
    web ..: https://www.historica-cultural-services.com
    email : info@historica-cultural-services.com

    Dr. Tanja Bernsau ist promovierte Kunsthistorikerin, Autorin und Spurensucherin. Sie schreibt über Menschen, Erinnerungen und die Geschichten, die fast verloren gegangen wären “ in Belletristik ebenso wie in biografischen und historischen Projekten. Ihre Expertise wurde von ZDF History, WDR, Deutsche Welle, heute journal, Stern und weiteren Medien nachgefragt. Sie ist Mitglied im Kulturbeirat der Stadt Wiesbaden.

    Pressekontakt:

    Dr. Tanja Bernsau
    Frau Tanja Bernsau
    Breithardter Weg 34
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