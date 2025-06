Frauengeführte Agentur OFF LABEL gewinnt German Brand Award mit Landesunternehmen BEW

OFF LABEL gewinnt German Brand Award für Corporate Design mit BEW – Berliner Markenagentur setzt neues Zeichen für strategische Markenführung im öffentlichen Sektor.

Auszeichnung in zwei Kategorien für visuelle Identität der BEW Berliner Energie und Wärme, jung, strategisch, frauengeführt: OFF LABEL zeigt, wie moderne Markenarbeit Wandel sichtbar macht.

Berlin, 27. Juni 2025 – Die Berliner Agentur OFF LABEL wurde gemeinsam mit der BEW Berliner Energie und Wärme beim diesjährigen German Brand Award gleich doppelt als Winner ausgezeichnet: für ihre Markenarbeit für das Landesunternehmen BEW in den Kategorien _Excellent Brands – Logistics & Infrastructure_ sowie als _Corporate Brand of the Year_.

Die Auszeichnung würdigt ein Projekt, das in Rekordzeit eine tragfähige und visuell kraftvolle Markenidentität für eines der relevantesten öffentlichen Infrastrukturunternehmen Berlins geschaffen hat – mit klarem strategischem Fundament, digitalem Fokus und starker gestalterischer Haltung.

OFF LABEL übernahm die gesamte Markenentwicklung: vom strategischen Positioning über Naming und Tonalität bis zur Konzeption und Umsetzung eines modularen Corporate Designs. Die neue Marke kommuniziert Wandel, Verantwortung und Berliner Identität in einem flexiblen visuellen System, das die BEW klar und zukunftsorientiert positioniert. Im Zentrum des Erscheinungsbilds steht die stilisierte Flamme – ein kraftvolles Symbol für Wärme, Energie und Antrieb. Sie wird ergänzt durch die charakteristischen Farben Havelviolett und Ziegelrot, die bewusst neue Akzente im Kontext der Berliner Landesunternehmen setzen und visuell Eigenständigkeit schaffen.

„Der Gewinn des German Brand Awards ist für uns Bestätigung und Antrieb zugleich“, sagt Carolina Wallimann, Kreativdirektorin bei OFF LABEL. „Er zeigt, wie relevant gutes Design im öffentlichen Sektor ist – gerade, wenn es darum geht, Wandel sichtbar zu machen.“

Auch die BEW sieht in der neuen Markenidentität ein zentrales Werkzeug für den Transformationsprozess. „Diese Auszeichnung bestätigt, dass wir mit unserem Unternehmen und der neuen Markenidentität auf dem richtigen Weg sind – als starke Partnerin Berlins in der Wärmewende und als Vorbild für moderne öffentliche Unternehmen“, sagt Christian Feuerherd, Vorsitzender der Geschäftsführung der BEW.

OFF LABEL wurde 2022 gegründet und hat im April 2025 ihr dreijähriges Bestehen gefeiert. Dass nur wenige Wochen später gleich zwei bedeutende Branchenpreise folgen, unterstreicht das außergewöhnliche Profil der jungen Agentur. Geleitet wird OFF LABEL von einem reinen Frauenteam – ein nach wie vor seltenes Profil in der männerdominierten Kreativbranche. Die Agentur verbindet gestalterische Exzellenz mit strategischer Tiefe und gesellschaftlicher Relevanz – und macht sich damit einen Namen als Impulsgeberin für zukunftsfähige Markenarbeit im öffentlichen wie im privatwirtschaftlichen Bereich.

Die BEW Berliner Energie und Wärme GmbH versorgt mit rund 700.000 Wohnungen mehr als ein Drittel der zwei Millionen Berliner Wohnungen mit klimaschonender Fernwärme und Warmwasser. Das Ziel: Einen signifikanten Beitrag zur Klimaneutralität Berlins zu leisten. Dafür wird die BEW bis 2030 vollständig aus der Kohlenutzung aussteigen. Bis 2045 soll die Berliner Wärmeerzeugung klimaneutral gestaltet werden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OFF LABEL Advertising GmbH

Frau Nicole Prinz

Bülowstr. 66

10783 Berlin

Deutschland

fon ..: 01749362654

web ..: https://www.offlabel.de/presse

email : nicole@offlabel.de

OFF LABEL ist eine strategische Markenagentur aus Berlin. Sie entwickelt Marken, die Wandel ermöglichen, Klarheit schaffen und Haltung zeigen – von Naming und Tonalität bis zu modularen, digitalen Erscheinungsbildern. Die Agentur arbeitet für Unternehmen, Organisationen und öffentliche Institutionen, die Markenführung als aktive Verantwortung verstehen. OFF LABEL wurde 2022 gegründet und ist zu 100 % frauengeführt.

Pressekontakt:

OFF LABEL Advertising GmbH

Frau Nicole Prinz

Bülowstr. 66 66

10783 Berlin

fon ..: 01749362654

email : pressekontakt@offlabel.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neuerscheinung: Ostfrieslandkrimi „Liebesmord auf Langeoog“ von Julia Brunjes im Klarant Verlag