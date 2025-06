Vortragsreihe zu RLS in Hamburg, Teil 2: „Diagnose und Therapie“

Das Gesundheitsamt in Eimsbüttel veranstaltet eine Vortragsreihe zum Thema Restless Legs Syndrom. Thema der ersten Veranstaltung: „Diagnose und Therapie“

Hamburg, den 30. Juni 2025. Das Gesundheitsamt Hamburg-Eimsbütttel veranstaltet im Gesundheitstreff in der Lappenbergsallee 32 eine Vortragsreihe zum Restless-Legs-Syndrom, die zweite von drei Veranstaltungen ist am 02. Juli 2025 von 18:30 bis 20:00 Uhr. Die Vortragende, Miriam Tezel, ist u. a. Selbsthilfegruppenleiterin der Deutschen Restless Legs Vereinigung RLS e.V..

Der Gesundheits-Treff (GUT) ist eine Einrichtung des Gesundheitsamtes Hamburg Eimsbüttel. Gesundheit braucht einen Ort zum Austausch, zum Ausprobieren, zum Mitmachen. Diesen Ort gibt es im Stadtteil Eimsbüttel schon seit fast 20 Jahren mit verschiedenen Kursangeboten und kostenfreien Informationsveranstaltungen.

Eine genaue Diagnose ist der Schlüssel zur richtigen Behandlung. Bei ersten Anzeichen für das Restless-Legs-Syndrom (RLS) ist die hausärztliche Praxis Ihre erste Anlaufstelle. Die Diagnose wird in der Regel anhand Ihrer persönlichen Beschwerden gestellt, außerdem ist ein Screenings des Eisenhaushaltes im Patienten notwendig. In manchen Fällen kann ein L-Dopa-Test zur weiteren Abklärung beitragen. Die eigentliche Therapie wird in aller Regel dann der Neurologe durchführen.

Auch wenn RLS nicht vollständig heilbar ist, können die Symptome durch geeignete Maßnahmen deutlich gemildert werden. Nutzen Sie nach dem Vortrag die Möglichkeit, Ihre persönlichen Fragen zu stellen “ im direkten Dialog mit der Ärztin. Erhalten Sie wertvolle Impulse für Ihren Alltag.

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Leider ist der Zugang zum Veranstaltungsort nicht barrierefrei.

Thema: Restless Legs Syndrom – „Diagnose und Therapie“

Wann: 02.07.2025, 18:30-20:00 Uhr

Wo: Gesundheitstreff, Lappenbergsallee 32, Hamburg-Eimsbüttel

Kontakt: gesundheitsfoerderung@eimsbuettel.hamburg.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

