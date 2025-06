Was uns verbindet, ist mehr als eine Diagnose – es ist der gemeinsame Weg: 30 Jahre RLS-Vereinigung

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. feiert ihr 30. Jubiläum und dankt insbesondere allen ehrenamtlich Mitwirkenden.

München, den 13. Juni 2025: Am 4. Februar 1995 wurde die RLS e.V. – Deutsche Restless Legs Vereinigung gegründet. Was mit dem Engagement einiger weniger begann, ist heute eine bundesweit aktive Organisation mit über 70 Selbsthilfegruppen, einem ärztlich-wissenschaftlichen Beirat und einer starken Stimme für RLS-Betroffene.

In den frühen 1990er-Jahren schlossen sich erstmals RLS-Patientinnen und Patienten zusammen, um gemeinsam für mehr Aufmerksamkeit und bessere Versorgung einzutreten. Mit großer Entschlossenheit legten sie den Grundstein für die Vereinsgründung. Besonders prägend war der Fernsehbeitrag in der Sendung _Schreinemakers live_ 1996, der über 8.000 Rückmeldungen auslöste – ein Zeichen, wie groß der Informationsbedarf war. Seither ist viel passiert: Die Mitgliederzahl wuchs, Öffentlichkeitsarbeit, Forschung und Selbsthilfe wurden stetig ausgebaut. Persönlichkeiten wie Lilo Habersack und viele weitere haben mit außergewöhnlichem Einsatz den Verein zu dem gemacht, was er heute ist: eine zuverlässige Anlaufstelle für Betroffene, Angehörige, Fachleute und Medien.

Dieses besondere Jubiläum wurde am 14.06.2025 mit einem feierlichen Abend der Ehrenamtlichen begangen, der ganz im Zeichen von Rückblick und Zukunft stand. Das abwechslungsreiche Programm spiegelte die Geschichte, das Engagement und die Vielfalt der RLS-Vereinigung auf eindrucksvolle Weise wider.

Nach einem Videogrußwort der bayerischen Gesundheitsministerin Judith Gerlach stimmte ein Rückblick auf den Fernsehauftritt bei _Schreinemakers live_ in den Abend ein. Im anschließenden Talk erinnerten sich Vereinsgründerin Sigrid Schmidt-Evers und die langjährige Vorsitzende Lilo Habersack an die Anfänge der Vereinsarbeit – von schlaflosen Nächten bis hin zum Aufbau einer starken Selbsthilfeorganisation. Einen spannenden fachlichen Impuls bot der Vortrag von Schlafforscherin Svenja Reinhardt, die erklärte, wie unser heutiges Wissen über den Schlaf entstanden ist.

Abgerundet wurde der Abend durch Raum für Austausch, Begegnung und gemeinsame Erinnerungen. Die Stimmung war geprägt von Dankbarkeit, Gemeinschaft und der Gewissheit, dass die RLS-Vereinigung auch in Zukunft mit Engagement, Kompetenz und Herz für Betroffene da sein wird.

Wir danken allen, die diesen Weg mitgestaltet haben – und freuen uns auf das, was kommt.

Unsere Broschüre zum 30jährigen Vereinsjubiläum nimmt Sie mit auf eine bewegende Reise durch drei Jahrzehnte Engagement, Aufklärung und gelebte Selbsthilfe. Entdecken Sie ein Stück Vereinsgeschichte zum Nachlesen, Mitfühlen und Weitertragen!

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

