Neue Pocketcard: „RLS im Kindes- und Jugendalter – Diagnose + Therapie“

Der RLS e.V. bietet eine neue Pocketcard an zum Thema „RLS im Kindes- und Jugendalter – Diagnose + Therapie“, sie soll dabei helfen, die Versorgung von RLS-betroffenen Kindern zu unterstützen.

München, den 07. Mai 2025. Die Deutsche Restless Legs Vereinigung e.V. mit Sitz in München freut sich, Ihnen unsere neue Therapiekarte (Pocketcard) zum Thema „RLS im Kindes- und Jugendalter – Diagnose + Therapie“ präsentieren zu können!

Die handliche Karte richtet sich an medizinisches Fachpersonal sowie an interessierte Eltern und bietet auf einen Blick praxisrelevante Informationen zur Erkennung und Behandlung von RLS bei Kindern und Jugendlichen. Weil die Karte auch in typische Arztkittel passt, sind solche Hilfsmittel auch als „Kitteltaschenkarte“ bekannt.

Die Pocketcard wurde von RLS-Experten erstellt und soll dabei helfen, die Versorgung von RLS-betroffenen Kindern zu unterstützen. Geben Sie die Information gern an Ärzte, Therapeuten oder betroffene Familien weiter!

Die Karte kann man sich kostenfrei herunterladen oder als gedruckte Version bestellen.

Es ist ein zentrales Anliegen der Deutschen Restless Legs Vereinigung, die Aufklärung bei Betroffenen, deren Angehörigen und auch bei medizinischem Personal in Breite und Tiefe zu erhöhen und stellt hierfür eine Reihe von Büchern, Therapiekarten und Informationsschriften sowie Informationsveranstaltungen zur Verfügung.

Zusätzlich gibt es die Informationsebene der RLS-Selbsthilfegruppen, durch die eine lokale Präsenz und unmittelbare Betreuung von Betroffenen und Angehörigen ermöglicht werden. Durch den direkten und persönlichen Kontakt mit ehrenamtlichen Helfern und Teilnehmern, die selbst Betroffene sind, können sich Interessierte unmittelbar informieren – zumal die Selbsthilfegruppen-Teilnehmer ja nicht nur ihre eigene Geschichte kennen, sondern die von vielen anderen Betroffenen ebenfalls.

Aus diesem Gesamtkonzept ergibt sich eine ganzheitliche Informationsquelle, in der die genannte Therapiekarte als Element perfekt hineinpasst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

Pressekontakt:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

email : info@restless-legs.org

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Substanz statt Spekulation – Früh & Partner auf der Invest 2025 in Stuttgart Stabilität in turbulenten Börsenphasen: Frequentis AG profitiert von langjährigen, hochkarätigen Kundenbeziehungen