  • Fraunhofer IML bestätigt erneut Leistungsfähigkeit von LEA Reply(TM)

    KI-Assistenten setzen neue Maßstäbe in der Lagerverwaltung

    BildDas Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) hat 2025 zum sechsten Mal in Folge das Warehouse-Management-System (WMS) LEA Reply(TM) von Logistics Reply erfolgreich validiert. Die Cloud-native Plattform erfüllte alle rund 3.000 Prüfkriterien und ist damit auch weiterhin auf dem Logistik-IT-Portal „Warehouse Logistics“ gelistet – einer der wichtigsten Vergleichsdatenbanken für moderne Lagerverwaltungssysteme.

    Die unabhängige Prüfung folgt einem standardisierten Verfahren und bewertet unter anderem Funktionstiefe, Systemarchitektur und Einsatzflexibilität. In diesem Jahr lag ein besonderer Fokus auf den KI-Funktionalitäten. Mit „GaliLEA“, der vollständig in LEA Reply(TM) integrierten KI-Plattform, profitieren Anwender von spezialisierten Assistenten, die Prozesse im Lageralltag spürbar beschleunigen und vereinfachen, was langfristig zu geringeren Betriebskosten führt. Dazu zählt der Agent „Smart Search“, der die Datensuche im System in natürlicher Sprache ermöglicht, ebenso wie weitere Agenten, die gezielt wiederkehrende Aufgaben übernehmen.

    „GaliLEA“ ist bereits heute ein Best Practice für den Einsatz von KI in der Lagerverwaltung. Fraunhofer plant deshalb, künftig zusätzliche Auswahlkriterien für KI-Modelle aufzunehmen – orientiert an den Standards, die Logistics Reply mit LEA Reply(TM) etabliert hat.

    Die erneute Validierung unterstreicht, dass sich die Investitionen in KI und die modulare Plattformarchitektur im täglichen Lagereinsatz bewähren – und dass Logistics Reply seine technologische Führungsrolle im Bereich Warehouse-Management weiter ausbaut.

    Reply
    Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com

    Logistics Reply
    Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/lea-reply/de/about-us

    Pressekontakt:
    Reply
    Fabio Zappelli
    f.zappelli@reply.com
    Tel. +390117711594

    Sandra Dennhardt
    s.dennhardt@reply.com
    Tel. +49 170 4546229

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Reply Deutschland SE
    Frau Sandra Dennhardt
    Uhlandstraße 2
    60314 Frankfurt am Main
    Deutschland

    fon ..: +49 170 4546229
    web ..: http://www.reply.com
    email : s.dennhardt@reply.de

    Pressekontakt:

    Reply Deutschland SE
    Frau Sandra Dennhardt
    Uhlandstraße 2
    60314 Frankfurt am Main

    fon ..: +49 170 4546229
    web ..: http://www.reply.com
    email : s.dennhardt@reply.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. REPLY: Logistics Reply und Fraunhofer IML kooperieren im Rahmen des »Leistungszentrums Logistik und IT«
      Im Rahmen der Kooperation mit dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) stellt Logistics Reply das Lagerverwaltungssystem LEA Reply(TM) Warehouse Management System (WMS) zur Verfügung...

    2. Logistics Reply optimiert mit LEA Reply die Lieferzeiten von More Nutrition und ESN
      Der Supply-Chain-Experte Logistics Reply verbessert mit dem WMS LEA Reply die Logistik von The Quality Group (TQG)....

    3. Reply erneut „Best in Class“ im PAC Innovation RADAR für Salesforce Services in Europa
      08.03.2024 | Reply zählt zu den führenden Anbietern von "Salesforce Services in Europa 2024" im PAC Innovation RADAR, einer Branchenstudie des unabhängigen Forschungs- und Beratungsunternehmens PAC....

    4. REPLY: Data Reply, Concept Reply und Storm Reply erhalten AWS Automotive Competency Status
      Die Auszeichnung unterstreicht die technische Expertise und den Erfolg der Unternehmen bei der Umsetzung innovativer Projekte für die Automobilindustrie auf Basis von AWS...

    5. REPLY steht erneut an der Spitze der Lünendonk Studie „Digital Experience Services“
      Reply wird in der neuen Studie des Marktforschungsunternehmens Lünendonk "Der Markt für Digital Experience Services in Deutschland 2022" zu den führenden Full-Service-Providern für DXS gezählt....

    6. Lünendonk Studie bestätigt Spitzenplatzierung von Reply bei „Digital Experience Services“
      Aktuelle Lünendonk Studie bestätigt Spitzenplatzierung von Reply bei "Digital Experience Services" und die zunehmende Bedeutung von generativer KI...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.