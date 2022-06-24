Webdesign Erfolg eröffnet neues Büro in München

Unsere Webdesign-Agentur ist jetzt auch in München vertreten und hilft regionale Firmen zu einem besseren Internetauftritt.

Webdesign Erfolg setzt seinen Wachstumskurs fort und eröffnet ein neues Büro im Herzen von München. Die inhabergeführte Agentur mit Hauptsitz in Rosenheim reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach professionellem Webdesign und digitalen Lösungen im süddeutschen Raum.

Das neue Büro in der Maximilianstraße 2 in 80539 München ergänzt den bisherigen Hauptstandort in Rosenheim und dient vor allem der regionalen Kundenbetreuung sowie dem Ausbau strategischer Partnerschaften. Bestehende wie auch neue Kunden profitieren von persönlicher Nähe, kürzeren Kommunikationswegen und einer noch schnelleren Umsetzung kreativer Webprojekte.

„Wir freuen uns sehr über den neuen Standort unserer Webdesign-Agentur in München. Auch wenn wir digital arbeiten, ist uns der persönliche Kontakt zu unseren Kunden besonders wichtig. Mit dem neuen Büro können wir flexibler agieren und unsere Leistungen vor Ort noch gezielter anbieten“, sagt Christina Kroiher von Webdesign Erfolg.

Trotz der Expansion bleibt Rosenheim weiterhin der Hauptsitz des Unternehmens. Das neue Münchner Büro ist vollständig in die internen Abläufe integriert und Teil der bestehenden Unternehmensstruktur.

Über Webdesign Erfolg

Webdesign Erfolg ist eine auf modernes und nutzerorientiertes Webdesign spezialisierte Agentur mit Sitz in Rosenheim. Das Unternehmen unterstützt Kunden aus unterschiedlichsten Branchen dabei, ihre digitale Präsenz zu stärken – mit individuellen Webseiten, ansprechendem Design und technischer Expertise. Neuen Kunden bietet die Webdesign München Agentur eine kostenlose Erstberatung an.

