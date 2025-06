FREIgeist & friends Academy: Hotelgruppe setzt erfolgreich auf eigene Weiterbildungseinrichtung

In den derzeit fünf Betrieben des Unternehmens profitieren bereits über 400 Mitarbeitende von der neuen Akademie. Die Freigeist Hotels erhielten hierbei Unterstützung von diavendo.

Gemeinsam mit dem Hotelbetreiber erarbeiteten die Personalexperten ein neues Konzept für eine eigene Hotelakademie, die kontinuierliche Weiterbildung und Entwicklung der Mitarbeitenden aktiv fördern soll. Die FREIgeist Academy bietet hierfür eine Vielzahl maßgeschneiderter Schulungs- und Entwicklungsformate, die auf die Anforderungen und Werte der FREIgeist Hotels zugeschnitten sind. Nach dem erfolgreichen Start im Jahr 2024 wird diese Initiative auch 2025 fortgeführt und stetig ausgebaut. Dabei steht im Mittelpunkt, die Mitarbeitenden nicht nur fachlich zu stärken, sondern ihnen gleichzeitig eine Plattform für persönliche Weiterentwicklung zu bieten – von Führungskompetenz über Kommunikation bis hin zu Resilienz und Teamstärkung.

„Die Hotellerie steht vor großen Herausforderungen und Veränderungen. Zum einen spielt hier die Digitalisierung eine wichtige Rolle, zum anderen ist der akute Fachkräftemangel nach wie vor mehr als präsent. Daher möchten wir mit Hilfe der FREIgeist Academy den Mitarbeitenden attraktive Möglichkeiten anbieten, sich aktiv weiterzuentwickeln. Nun können wir ihnen stets die notwendigen Werkzeuge sowie Kenntnisse an die Hand geben, um den hohen Standards der FREIgeist Hotels gerecht zu werden sowie auch dafür sorgen, dass sie motiviert sind“, erklärt Steffen Schock, Mitinhaber der diavendo GmbH.

„Die persönliche Entwicklung und das fachliche Wachstum unserer Mitarbeitenden waren uns bei den FREIgeist Hotels und im Hardenberg BurgHotel schon immer ein wichtiges Anliegen. Mit der FREIgeist Academy schaffen wir erstmals ein einheitliches Weiterbildungsformat für alle Häuser der Gruppe – und damit eine echte Lernplattform, die über klassische Schulung hinausgeht. Unser Anspruch ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Potenziale entdeckt, Fähigkeiten gestärkt und Menschen inspiriert werden“, so Philipp Amberg, FREIgeist Hotels.

Die Akademie deckt bereits ein breites Spektrum an Themen wie Führungskompetenzen, Persönlichkeitsentwicklung, Kommunikation und viele weitere relevante Fachbereiche ab. Die FREIgeist Hotels haben sich außerdem zum Ziel gesetzt, das Angebot kontinuierlich um aktuelle und zukunftsrelevante Themen zu erweitern. Um größtmögliche Flexibilität für die Teams in den Hotels zu schaffen, werden die Schulungen sowohl in Präsenz als auch digital angeboten.

Bernhard Patter, geschäftsführender Gesellschafter von diavendo, ergänzt: „Wir legen großen Wert auf praxisnahe und inspirierende Lerninhalte, die direkt im Arbeitsalltag angewendet werden können. So tragen wir dazu bei, die Qualität der Serviceleistungen der Hotels weiter zu steigern und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen. Unsere Vision ist es, den Mitarbeitenden der FREIgeist Hotels die besten Voraussetzungen für ihre berufliche und persönliche Entwicklung zu bieten. Mit der FREIgeist Academy schaffen wir eine Plattform, die genau das ermöglicht.“

Die Persönlichkeitsentwickler von diavendo bringen ihre langjährige Erfahrung und Expertise in der Beratung und Weiterbildung in die Entwicklung der Akademie ein. Durch die enge Zusammenarbeit mit den FREIgeist Hotels wird sichergestellt, dass die Programme praxisnah und an den tatsächlichen Anforderungen des Hotelalltags ausgerichtet sind. Alle Mitarbeitenden der FREIgeist Hotels sind eingeladen, sich aktiv an diesem Weiterbildungsangebot zu beteiligen.

Die FREIgeist Hotels stehen für kreative Individualhotellerie, eine vielfältige Gastronomie, inspirierende Tagungslocations in Niedersachsen sowie besondere Eventlocations – urban und naturnah zugleich. Jeder Standort besitzt seinen eigenen Charakter, geprägt durch außergewöhnliches Design, regionale Verbundenheit und eine konsequente Haltung: „FREI zu sein“ – im Denken, Handeln und Wachsen.

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

www.diavendo.com

