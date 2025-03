Wissenschaftliche Expertise in der Personalentwicklung: diavendo kooperiert mit Prof. Dr. Sandra Rochnowski

Die Personalexperten entwickeln neue Weiterbildungsmaßnahmen für den Tourismus – basierend auf den Ergebnissen verschiedener Forschungsprojekte. Der Ausbau der EoAcademy ist ebenfalls geplant.

Im Rahmen der Zusammenarbeit setzen die diavendo-Inhaber Bernhard Patter und Steffen Schock zukünftig auch auf die Professorin für Arbeitgeberattraktivität & Leadership im Gastgewerbe an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. Sie bringt ihre fundierte wissenschaftliche Expertise in die Kooperation ein, um gemeinsam mit diavendo die Hotel- und Dienstleistungsbranche in den Bereichen Personalführung und -entwicklung nachhaltig zu unterstützen. Die Kooperation hat das Ziel, nach der Auswertung von Forschungsprojekten praxisorientierte Lösungen auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Analysen bzw. Empfehlungen zu bieten.

Somit sollen die Forschungsergebnisse in maßgeschneiderte Trainings und Beratungen einfließen: „Im Rahmen dieser Kooperation übernehmen wir nach Auswertung die Bewertung der wissenschaftlichen Forschungsergebnisse von Prof. Dr. Sandra Rochnowski und die praktische Umsetzung durch entsprechende Trainings oder Beratungen. Dieses Engagement zielt somit darauf ab, spezifische Herausforderungen der Gastwelt anzugehen, Führungskompetenzen zu schärfen sowie eine nachhaltige Mitarbeiterentwicklung zu fördern“, erklärt Bernhard Patter, Gründer von diavendo.

Bernhard Patter und Steffen Schock bringen jahrelange Erfahrung in der Führungskräfteentwicklung und im Coaching von Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche mit. Prof. Dr. Sandra Rochnowski fügt hinzu: „Unsere Partnerschaft bietet nun eine einzigartige Möglichkeit, wissenschaftliche Erkenntnisse in praxisnahe und umsetzbare Lösungen zu übersetzen, die vor allem den tatsächlichen Bedürfnissen der Hotellerie, der Gastronomie und der Touristik gerecht werden. Ich freue mich daher auf die bereichernde Zusammenarbeit mit diavendo.“

Erweiterung des diavendo Seminarprogramms mit EoAcademy Onlinetrainings

Ein weiterer Bestandteil der Kooperation ist die Integration von Prof. Dr. Sandra Rochnowskis Expertise in das bestehende Online-Seminarprogramm der diavendo EoAcademy. Im Rahmen dieser interaktiven sowie digitalen Trainingsplattform wird sie exklusive Kurse und Webinare zu Themen der Personalentwicklung und Nachhaltigkeit anbieten. Durch die Erweiterung des Seminarangebots mit wissenschaftlich fundierten Onlinetrainings bietet diavendo seinen Kunden nun noch tiefere Einblicke und praxisnahe Tools, die auf den neuesten Forschungsergebnissen basieren.

„Die EoAcademy ist eine ideale Plattform für die Branche, um Trainings zu schaffen, die sowohl theoretische Tiefe als auch praktische Relevanz miteinander vereinen. Die Forschungsergebnisse der Professorin werden auf diese Weise einem breiten Publikum zugänglich gemacht und können direkt in die berufliche Praxis übertragen werden“, ergänzt Steffen Schock, Mitinhaber von diavendo.

Wissenschaft trifft Praxis: Ein einzigartiges Konzept für die Personalentwicklung

Was diese Kooperation besonders machen soll, ist die enge Verzahnung von wissenschaftlicher Forschung und praktischer Umsetzung. Prof. Dr. Sandra Rochnowskis Forschungsarbeit ist auf die Entwicklung und Optimierung von Personalstrategien fokussiert und untersucht innovative sowie zukunftsweisende Möglichkeiten, wie Unternehmen ihre Mitarbeiterentwicklung nachhaltig gestalten können. Die Kooperation mit diavendo ermöglicht es nun, die Ergebnisse der verschiedenen Forschungsprojekte direkt in der Praxis umzusetzen und entsprechende Ansätze zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen der Branche zugeschnitten sind.

