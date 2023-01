Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) kooperiert mit der E-Academy von diavendo

Das Angebot des HDV-Campus wird mit der Unterstützung von diavendo um über 100 Online-Trainingstermine für Hoteliers im Jahr 2023 erweitert.

Im Zuge der neuen Ausrichtung des Branchenverbands startete die Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV) im vergangenen Jahr mit der Überarbeitung des Leitbildes. Hierbei erhielt die HDV Unterstützung von einem externen Partner. Im Rahmen dieses Prozesses gründete der Verband unterschiedliche Innovations-Teams für verschiedene Fachbereiche. Eines der Teams, bestehend aus HDV-Mitgliedern, beschäftigte sich mit dem Thema Weiterbildung in der Hotellerie. Die Ergebnisse wurden anschliessend bei der Herbsttagung des HDV Ende 2022 präsentiert: „Wir arbeiten unter anderem an der Verjüngung des Verbands. Dafür haben wir die Zeit in den vergangenen Monaten aktiv genutzt, um wichtige Änderungen in die Wege zu leiten. Dazu gehörte auch die Ernennung von Innovations-Teams, die an wertvollen Lösungen und Impulsen für die HDV und ihre Mitglieder arbeiten. Dazu gehört vor allem das Thema Weiterentwicklung der Mitarbeitenden. Da wir bereits seit einigen Jahren erfolgreich mit diavendo arbeiten, war es naheliegend, dass wir nun die Kooperation mit der E-Academy ausbauen, um unser Angebot für alle Mitglieder deutlich zu erweitern“, so Jürgen Gangl, 1. Vorsitzender der Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV).

Bernhard Patter, geschäftsführender Gesellschafter der diavendo GmbH, fügt hinzu: Durch unsere langjährige Tätigkeit in der Hotellerie und einer engen Zusammenarbeit mit dem Branchenverband kennen wir die Anforderungen und Herausforderungen der Betriebe. Gerade in Bezug auf die derzeitige Personalsituation. Hier kann die HDV nun ein umfangreiches Trainingsprogramm als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen bieten. Somit haben außerdem alle die Möglichkeit, hilfreiche Trainings online in Situationen in Anspruch nehmen zu können, wo der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin derzeit nicht aus der Operation herausgenommen werden kann.“

Bei den angebotenen Online-Web-Trainings des HDV-Campus in Kooperation mit der diavendo E-Academy werden ausschließlich echte Trainings angeboten. Es handelt sich hierbei um keine Webinare. Insgesamt bietet diavendo im Rahmen der Kooperation 35 Trainings in den Bereichen Persönlichkeit, Verkauf, Revenue, Führung, Kommunikation, Arbeitsrecht, Marketing sowie Housekeeping an. Für das Jahr 2023 werden den Mitgliedern dabei über 100 Termine angeboten. Die Trainings sind jeweils als Einzelbaustein buchbar, als Ergänzung zu bereits bestehenden Präsenz-Trainings oder eingebettet in ein komplettes Blended-Learning-Konzept mit freier Zeiteinteilung. Die Teilnehmenden erwartet eine abwechslungsreiche Kombination aus Videos, Wissensquiz, wertvolle Artikel, Studien zu verschiedenen Themen und Hausaufgaben in der Zeit zwischen zwei Modulen.

Fotoquelle: Hoteldirektorenvereinigung Deutschland e.V. (HDV).

Im Herbst 2008 gründete der ehemalige Vorstand und Mitinhaber der IFH Aktiengesellschaft Bernhard Patter das Beratungsunternehmen für Personal- und Unternehmensentwicklung diavendo. Dabei spezialisiert sich der gebürtige Grazer mit seinem Geschäftspartner Steffen Schock auf die Beratung von Unternehmen aller servicenahen Wirtschaftszweige in den Bereichen Vertrieb, Führung und Kommunikation. Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit liegt auf Führungskräfte- und Verkaufstrainings in der Dienstleistungsbranche. Als „Die Persönlichkeitsentwickler“ sind sie europaweit für verschiedene Unternehmen erfolgreich tätig.

