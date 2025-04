Freizeitpark Saisonstarts 2025 – wann starten Europa-Park & Co in die neue Saison?

Ostern steht vor der Tür und die deutschen Freizeitparks bereiten sich auf den ersten Besucheransturm vor. Die Termine für die Saisonstarts der Parks fallen allerdings unterschiedlich aus.

Europa-Park & Co. befinden sich mitten in ihren Saisonstarts. Die Fahrgeschäfte sind eingefahren, unzählige Blumenzwiebeln gepflanzt und überall gibt es strahlende Gesichter. Kein Wunder, ist doch die lange Winterpause endlich vorbei und die Tore der Freizeitparks öffnen sich wieder für Gäste. Der diesjährige Saisonstart findet zumeist kurz vor den Osterferien und dem Osterfest zusammen, die Parks bereiten sich daher auf einen wahren Besucheransturm vor, der am Ostermontag seinen Höhepunkt erreichen dürfte. Die unten stehende Liste bietet einen detaillierten Überblick aller Starttermine der deutschen Freizeitparks.

Die Vergnügungsparks haben ihren Besuchern auch in der Saison 2025 wieder viel zu bieten. Neben den bekannten Attraktionen und Fahrgeschäften haben die Parks neue Highlights in Planung oder sogar bereits für den Betrieb vorbereitet. Der Europa-Park in Rust zum Beispiel eröffnet in diesem Jahr seine neue „GRAND PRIX EDventure“-Attraktion sowie die ebenfalls neue Stuntshow „Zorro“. Das neue, dann siebte, Themenhotel soll ebenfalls in den kommenden Monaten gebaut werden. Das Phantasialand in Brühl bei Köln will seinen vielen Besuchern ebenfalls eine neue Attraktion bieten, hält sich aber was Einzelheiten angeht noch bedeckt. Bekannt ist zumindest, dass es sich spannende Weltneuheit in Form eines neuartigen immersiven 4D-Erlebnisses handeln wird.

Der Hansa-Park an der Ostsee was in den letzten Wochen für viele Schlagzeilen gut, hat er doch endlich sein „Best Kept Secret“ gelüftet. Die vielen Fans des Parks können sich offenbar auf eine neue Familien-Achterbahn freuen, die im „Palacio de Braga“ entstehen soll. Der gewaltige Neubau könnte Platz für weitere neue Attraktionen bieten. Am Meer bleibt es also spannend. Der Heide Park in Soltau hat für dieses Jahr noch keine Neuerungen angekündigt, dürfte seine Besucher aber mit den bekannten Attraktionen sowie zahlreichen Events dennoch bestens unterhalten.

Freizeitpark Thüle

1. März 2025

Europa-Park

22. März 2025

Skyline Park

22. März 2025

Schloss Dankern

28. März 2025

Erlebnispark Steinau

29. März 2025

Freizeitpark Klotten

29. März 2025

Jaderpark

29. März 2025

Sonnenlandpark

1. April 2025

Edelwies

4. April 2025

Movie Park Germany

4. April 2025

BELANTIS

5. April 2025

Eifelpark

5. April 2025

Erlebnispark Tripsdrill

5. April 2025

Erse Park

5. April 2025

Freizeitpark Lochmühle

5. April 2025

Heide Park

5. April 2025

Holiday Park

5. April 2025

LEGOLAND

5. April 2025

Ritter Rost Magic Park Verden

5. April 2025

Phantasialand

5. April 2025

Rasti-Land

5. April 2025

Ravensburger Spieleland

5. April 2025

Safariland

5. April 2025

Schloss Beck

5. April 2025

Serengeti-Park

5. April 2025

Steinwasen Park

5. April 2025

Tatzmania

5. April 2025

Taunus Wunderland

5. April 2025

Traumland auf der Bärenhöhle

5. April 2025

Wunderland Kalkar

5. April 2025

Playmobil FunPark

7. April 2025

Hansa-Park

10. April 2025

Bavaria Filmstadt

12. April 2025

Bayern Park

12. April 2025

Churpfalzpark

12. April 2025

Filmpark Babelsberg

12. April 2025

FORT FUN Abenteuerland

12. April 2025

Freizeit-Land Geiselwind

12. April 2025

Kurpfalz-Park

12. April 2025

Potts Park

12. April 2025

Schwaben Park

12. April 2025

Freizeitpark Plohn

17. April 2025

Freizeitpark Ruhpolding

17. April 2025

Tolk Schau

18. April 2025

Karls Erlebnis-Dorf

Die Karls Erlebnis-Dörfer haben ganzjährig geöffnet

