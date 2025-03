Wann fliegt der Buchsbaumzünsler 2025? Effektive Schutzmaßnahmen erforderlich

Der Buchsbaumzünsler startet im Frühling seine erste Flugphase. Gartenbesitzer sollten jetzt handeln, um ihre Buchsbäume zu schützen.

In Deutschland wird der Buchsbaumzünsler (Cydalima perspectalis) im Frühling 2025 voraussichtlich ab Mai wieder aktiv sein und die Buchsbaumbesitzer in Angst und Schrecken verstezen. Dieser invasive Buchsbaum-Schädling aus Ostasien hat sich in den letzten Jahren rasant verbreitet und stellt eine ernsthafte Bedrohung für Buchsbäume dar. Die Raupen des Zünslers können innerhalb kurzer Zeit ganze Pflanzen kahl fressen, was oft zum Absterben der betroffenen Buchsbäume führt.

Um den Buchsbaum-Zünsler effektiv zu bekämpfen, empfiehlt die JaViAs GmbH den Einsatz des EU-patentierten buxit® Schutznetzes. Dieses mechanische Abwehrsystem verhindert die Landung der Falter auf den Buchsbäumen und somit die Eiablage. Ohne Eiablage entwickeln sich keine Raupen, wodurch Schäden an den Pflanzen vermieden werden. Das buxit® Netz besteht aus robustem, UV-beständigem Recycling-Material und ist flexibel an die Form des Buchsbaums anpassbar. Es bietet langfristigen Schutz ohne den Einsatz von Chemikalien.

Die Anwendung des buxit® Netzes ist einfach: Nach dem Frühjahrsschnitt wird das Netz über den Buchsbaum gelegt und leicht eingearbeitet. Es sollte ganzjährig auf dem Buchs verbleiben, um einen kontinuierlichen Schutz gegen den Zünsler zu gewährleisten. Zusätzlich schützt das Netz im Winter vor Schneebruch.

Die JaViAs GmbH betont, dass der Schutz der Buchsbäume nicht nur für private Gärten, sondern auch für öffentliche Parks und historische Gärten von großer Bedeutung ist. Schloss- und Parkverwaltungen im In- und Ausland setzen bereits auf die buxit® Lösung, um den Buchsbaumzünsler effektiv zu bekämpfen.

Gartenbesitzer sollten ihre Buchsbäume regelmäßig auf Befall kontrollieren und frühzeitig geeignete Schutzmaßnahmen ergreifen. Mit dem buxit® Schutznetz steht eine umweltfreundliche und effektive Lösung zur Verfügung, um den Buchsbaumzünsler in Schach zu halten und die Schönheit der Buchsbäume zu bewahren.

Die JaViAs GmbH ist unter den Finalisten des TASPO Awards 2024. die wichtigste Auszeichnung der Gartenbranche. Die Lösung gegen Buchsbaumzünsler wurde mit dem 1. Preis beim Gründerpreis Rosenheim 2023 ausgezeichnet.

