FRENZEL Grapefruit begeistert beim BOOMBOX CRU Sommer-Event im Düsseldorfer Medienhafen

Wuppertal, 29.07.2025

Am vergangenen Samstag wurde der Düsseldorfer Medienhafen zum Hotspot der Sommerkultur: BOOMBOX CRU @ Vacation Club feat. WAYA Kitchen lockte zahlreiche Gäste auf das Wasser – und FRENZEL Grapefruit war mittendrin.

In entspannter Atmosphäre, zwischen Steg und Boot, sorgten die renommierten DJs NINO & HI ONE mit Afrobeat, RnB, House und Classics für musikalische Highlights. Kulinarisch verwöhnte das Team von WAYA Kitchen mit modernen Interpretationen von Tacos, Burgern und Ceviche – Latin Soulfood direkt am Wasser.

FRENZEL Grapefruit war als offizieller Welcome Drink vertreten: Der beliebte Premium-Likör wurde eisgekühlt mit Tonic serviert und war darüber hinaus als Bundle regulär an der Bar erhältlich. „Wir freuen uns, dass wir mit unserem Produkt ein Teil dieses besonderen Sommererlebnisses sein durften“, sagt Johannes Frenzel, Gründer der Marke. „Events wie dieses zeigen, dass FRENZEL Grapefruit nicht nur in der Flasche, sondern auch im Moment funktioniert – authentisch, frisch und gesellig.“

Begleitet von strahlendem Sonnenschein und einem begeisterten Publikum wurde die Veranstaltung zu einem echten Saisonhöhepunkt. Über eine Ticketverlosung auf Instagram wurden zusätzliche Besucher:innen eingeladen – gemeinsam mit Partnern wie Geheimtipp Düsseldorf wurde so die Reichweite des Events nochmals gesteigert.

FRENZEL beweist: Der Premium-Likör kann mehr als nur gut schmecken – er bringt Menschen zusammen.

Jetzt mehr über FRENZEL Grapefruit erfahren und den Geschmack des Sommers nach Hause holen:

www.frenzel.com

FRENZEL kann auch Events. Und wie. #boomboxcru #vacationclub #frenzelgrapefruit #frenzelkannauchparty #wayakitchen #sommerdrinks #düsseldorfevent #frenzeltonic #geheimtippduesseldorf #yachthafenfeeling

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Unternehmen, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

Vertrieb aktuell nur für Deutschland.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: +492022541473

email : info@frenzel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ratgeber Immobilienkauf: unverheiratet ins Eigenheim Langhaar-Dalmatiner: Der Hund mit Charakter, Geschichte und Zukunft