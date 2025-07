Ratgeber Immobilienkauf: unverheiratet ins Eigenheim

Wohnung oder Haus kaufen ohne Trauschein. Was Sie wissen müssen, um teure Fallstricke zu vermeiden. Neuer Ratgeber von Notarin Bettina Selzer, Kanzlei Selzer Reiff Notare, Frankfurt.

Frankfurt am Main, 29. Juli 2025 – In Deutschland leben aktuell mehr als 3,4 Millionen Paare ohne Trauschein zusammen. Viele von ihnen wagen den Schritt in die eigenen vier Wände. Ohne es zu wissen, bewegen Sie sich dabei häufig in einem rechtlichen Niemandsland. Notarin Bettina Selzer hat jetzt einen umfassenden Ratgeber veröffentlicht, der unverheirateten Paaren konkrete Handlungsempfehlungen für den sicheren Immobilienerwerb gibt.

Rechtliche Zeitbombe für Paare ohne Trauschein

„Unverheiratete Partner gelten aus rechtlicher Sicht als Fremde. Beim Immobilienkauf hat das potenziell dramatische Folgen“, warnt Notarin Selzer. „Ohne vertragliche Regelung hat ein Partner keine Ansprüche auf das Vermögen des anderen, selbst wenn jahrzehntelang gemeinsam investiert wurde.“ Im Todesfall könne der überlebende Partner sogar aus dem eigenen Zuhause verdrängt werden, wenn Eltern oder Kinder des Verstorbenen erben.

Der neue Fachbeitrag „Immobilienkauf ohne Trauschein: Worauf unverheiratete Paare unbedingt achten sollten“ zeigt systematisch auf, wo die größten Risiken lauern:

* Das Grundbuch entscheidet: Nur wer im Grundbuch steht, ist Eigentümer – unabhängig davon, wer die Finanzierung trägt.

* Steuerliche Nachteile: Unverheiratete Partner haben nur einen Freibetrag von 20.000 Euro bei Schenkung oder Erbe (statt 500.000 Euro bei Ehepartnern).

* Gesamtschuldnerische Haftung: Auch nach einer Trennung haften beide Partner für das gesamte Darlehen.

* Kein gesetzliches Erbrecht: Stirbt ein Partner, geht der andere ohne Testament leer aus.

Partnerschaftsvertrag als zentrale Schutzmaßnahme

„Das Gesetz hat für Ehepaare vorgesorgt und wesentliche Belange geregelt. Diese Regelungen fehlen für unverheiratete Paare. Ein notariell beurkundeter Partnerschaftsvertrag ist daher dringend zu empfehlen, wenn Paare ohne Trauschein gemeinsam eine Immobilie kaufen und die oben genannten Fallstricke vermeiden wollen“, betont Bettina Selzer. Der Vertrag sollte Regelungen zu Eigentumsverhältnissen, Finanzierungsbeiträgen, Nutzungsrechten sowie Absprachen für Trennung und Todesfall enthalten.

Besonders wichtig sei auch die erbrechtliche Vorsorge: „Ohne Testament oder Erbvertrag erbt der unverheiratete Partner nichts – selbst nach jahrzehntelanger Beziehung“, so die Notarin. Sie empfiehlt eine ganzheitliche Absicherung durch Testament, Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht.

Vier-Phasen-Plan für den sicheren Immobilienkauf

Der Ratgeber richtet sich primär an unverheiratete Paare jeder Altersgruppe. Ferner ist er für Makler und Berater aus den Bereichen Immobilien, Finanzen und Recht interessant. Er behandelt alle relevanten Rechtsbereiche: vom Immobilienerwerb im Rahmen unterschiedlicher Eigentumsformen wie Bruchteilsgemeinschaft oder GbR über steuerliche Besonderheiten bis zum Versicherungsschutz und der Nachlassplanung.

In einem strukturierten Vier-Phasen-Plan stellt er den idealtypischen Immobilienkauf für unverheiratete Paare systematisch vor, von der Vorbereitung über die Immobiliensuche und den Vertragsabschluss bis zur Nachlassplanung.

Den gesamten Ratgeber können Sie hier kostenfrei einsehen:

https://www.selzer-reiff.de/fachbeitraege-publikationen/immobilienkauf-ohne-trauschein-worauf-unverheiratete-paare-unbedingt-achten-sollten/

Selzer Reiff Notare, kompetenter Partner im Immobilienrecht

Das Notarbüro Selzer Reiff Notare im Frankfurter Westend verfügt über langjährige Erfahrung im Immobilien- und Familienrecht. In ihrer Frankfurter Kanzlei beraten die Notarinnen regelmäßig Paare in allen Rechtsfragen rund um Immobilienerwerb, Vermögensschutz und Nachlassplanung.

Die Kanzlei existiert bereits seit 1998, vormals als Rechtsanwaltskanzlei. Bereits 2011 wurde Bettina Selzer in Frankfurt am Main zum Notar berufen, Sonja Reiff im Jahr 2017. Seit einigen Jahren sind Notarin Bettina Selzer und Notarin Sonja Reiff ausschließlich in diesem Bereich tätig.

Sie betreuen Privatmandanten ebenso wie Unternehmer/innen und bieten das gesamte Spektrum notarieller Dienstleistungen an.

