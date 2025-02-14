FRENZEL Grapefruit jetzt im Sortiment der NFS Nordischer Food Service GmbH

Erfolgreiche Messe-Premiere auf der meehrGenuss 2026 in Rostock

Wuppertal, 14. April 2026

Der mehrfach preisgekrönte Premium-Grapefruit-Likör FRENZEL Grapefruit ist ab sofort über die NFS Nordischer Food Service GmbH erhältlich. Nach einer sehr gut angenommenen Verkostung auf der ersten meehrGenuss Fachmesse 2026 in der StadtHalle Rostock hat NFS den Likör in sein Sortiment aufgenommen.

Die Fachmesse meehrGenuss 2026 fand vom 2. bis 3. März 2026 in Rostock statt und gilt als derzeit größte Foodmesse in Mecklenburg-Vorpommern. Rund 90 Aussteller präsentierten Produktneuheiten, kulinarische Trends und zukunftsweisende Konzepte. Die Veranstaltung richtete sich ausschließlich an Fachbesucher aus Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung, Handel und Lebensmittelindustrie und wurde unter anderem vom DEHOGA MV, der IHK zu Rostock, dem AMV und dem Deutschen Tiefkühlinstitut (dti) unterstützt.

Auf der Messe wurde FRENZEL Grapefruit als moderne Produktneuheit für die Gastronomie vorgestellt. Der Likör hebt sich durch sein natürliches Konzept von klassischen Aperitifs ab: Er wird auf Basis echter Fruchtdestillate hergestellt und kommt ohne künstliche Aromen und Farbstoffe aus. Sein Profil ist fruchtig-herb mit feiner Bitterkeit und deutlich weniger süß als viele herkömmliche Liköre. Mit 15 % vol. Alkoholgehalt passt er ideal in die moderne Aperitif-Kultur.

In der professionellen Gastronomie wird FRENZEL Grapefruit vor allem für Spritz-Varianten wie „FRENZEL Spritz“ mit Prosecco oder „FRENZEL Tonic“, als Basis für Signature Drinks (z.B. Clear FRENZEL Margarita, Frenzini) sowie pur auf Eis eingesetzt. Die positive Resonanz der Fachbesucher auf der meehrGenuss 2026 hat die Listung bei NFS maßgeblich unterstützt.

Mit der Aufnahme in das Sortiment der NFS Nordischer Food Service GmbH ist FRENZEL Grapefruit nun flächiger für Betriebe in Mecklenburg-Vorpommern und darüber hinaus verfügbar.

Vertrieb & Bezug

NFS Nordischer Food Service GmbH

Rothbäk 6

18198 Groß Schwaß

Telefon : 038 207 – 742 0

Telefax : 038 207 – 742 10

E-Mail: info@nordischer-fs.de

Internet: www.nordischer-fs.de

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Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Über FRENZEL

FRENZEL mit Sitz in Wuppertal entwickelt moderne Likörkonzepte für die professionelle Gastronomie. Im Mittelpunkt stehen natürliche Zutaten, echte Fruchtdestillate, klare Geschmacksprofile und eine Herstellung ohne künstliche Aromen und Farbstoffe. FRENZEL-Produkte werden für den Einsatz in Bar, Restaurant, Hotellerie und hochwertiger Gemeinschaftsverpflegung konzipiert.

Weitere Informationen: https://www.frenzel.com

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