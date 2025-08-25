  • Zweite FRENZEL Grapefruit Verkostung am 20.12. in Selfkant-Tüddern bei Schramowski

    Nach der starken Resonanz der ersten Verkostung geht FRENZEL Grapefruit in die zweite Runde: Am Samstag, 20. Dezember 2025, lädt die Marke erneut zur öffentlichen Verkostung ein.

    BildVon 10:00 bis 14:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher bei Schramowski Getränke in Selfkant-Tüddern (Robert-Bosch-Str. 7, 52538 Selfkant-Tüddern) den FRENZEL-Likör probieren, vergleichen und direkt vor Ort kaufen.

    FRENZEL Grapefruit steht für einen klaren, herben Grapefruit-Charakter mit frischer Aromatik und 15 % vol. Alkohol. Verkostet wird in mehreren Serviervarianten: pur, mit Tonic sowie als Cocktail-Interpretation im Negroni-Stil. Ziel der Veranstaltung ist es, das Produkt nicht nur Genießern zu zeigen, sondern auch Gastronomie und Fachhandel eine konkrete Grundlage für Sortiments- und Barkartenentscheidungen zu geben. Kurz vor den Feiertagen richtet sich der Termin zudem an alle, die ein ungewöhnliches Geschenk suchen, das sich sofort servieren lässt.

    Selfkant-Tüddern ist dabei bewusst gewählt: Die Lage im Dreiländereck macht die Verkostung auch für Gäste aus den Niederlanden und Belgien attraktiv. Schramowski Getränke bietet den passenden Rahmen, um FRENZEL Grapefruit unkompliziert kennenzulernen – ohne Voranmeldung, ohne Hürden, direkt am Point of Sale.

    „Die erste Verkostung hat gezeigt, dass Menschen genau diese Mischung suchen: Grapefruit mit Kante, sauber balanciert und vielseitig mixbar. Wir bringen das Erlebnis zurück – dieses Mal bewusst als Termin für Genießer, Gastgeber und Geschenkekäufer kurz vor Weihnachten“, sagt Johannes Frenzel.

    Mit der zweiten Verkostung setzt FRENZEL den nächsten Schritt in Richtung regionaler Präsenz und persönlicher Markenbindung. Weitere Aktionen im Handel sowie Kooperationen mit Gastronomiepartnern sind für 2026 in Planung. Informationen und Bestellmöglichkeiten: www.frenzel.com

    Verkostungsdetails: Samstag, 20. Dezember 2025, 10:00-14:00 Uhr, Schramowski Getränke GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Str. 7, 52538 Selfkant-Tüddern.

    Likör FRENZEL Grapefruit enthält 15 % vol. Alkohol. Die Inhalte dieser Mitteilung richten sich ausschließlich an Erwachsene. Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Mehr Infos: www.frenzel.com

    Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen – wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal
    Deutschland

    fon ..: +492022541473
    web ..: https://frenzel.com
    email : info@frenzel.com

    FRENZEL steht für moderne Genussprodukte mit klarer Handschrift. Im Fokus: FRENZEL Grapefruit, ein Grapefruit-Likör mit herber Frische und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – pur, mit Tonic oder in Cocktail-Varianten. Die Marke verbindet Produktqualität mit konsequenter Präsenz im Handel und in der Gastronomie. Mehr unter www.frenzel.com

    Pressekontakt:

    Johannes Frenzel | frenzel.drinks
    Herr Johannes Frenzel
    c/o Codeks, Moritzstraße 14
    42117 Wuppertal

    fon ..: +492022541473
    email : info@frenzel.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Grenzüberschreitende Likör-Verkostung: FRENZEL Grapefruit bei Schramowski Getränke
      Internationale Gäste herzlich willkommen - Fruchtig-herber Genuss verbindet Deutschland, Niederlande und Belgien...

    2. Getränke-Ambulanz lädt zur Verkostung in Gangelt – FRENZEL Grapefruit zu Gast
      Wuppertal, 25. August 2025 - FRENZEL Grapefruit zu Gast bei der Getränke-Ambulanz in Gangelt: Verkostung mit Gründer Johannes Frenzel...

    3. FRENZEL Grapefruit-Likör begeistert bei Verkostung im EDEKA Selders
      Ein wichtiger Schritt in der Markenentwicklung...

    4. FRENZEL Grapefruit live erleben: Verkostung bei trinkgut Scholz Remscheid am 5. Dezember
      Wuppertal, den 2.12.2025...

    5. Einladung zur Verkostung und zum Kauf – FRENZEL Grapefruit bei EDEKA Meyer in Rosengarten
      Wuppertal / Rosengarten, 13. Mai 2025...

    6. Fruchtiger Frühling: FRENZEL Grapefruit lädt zur Verkostung in der Arends Staudengärtnerei in Wuppertal ein
      Wuppertal, 6. April 2025...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.