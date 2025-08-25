-
Zweite FRENZEL Grapefruit Verkostung am 20.12. in Selfkant-Tüddern bei Schramowski
Nach der starken Resonanz der ersten Verkostung geht FRENZEL Grapefruit in die zweite Runde: Am Samstag, 20. Dezember 2025, lädt die Marke erneut zur öffentlichen Verkostung ein.
Von 10:00 bis 14:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher bei Schramowski Getränke in Selfkant-Tüddern (Robert-Bosch-Str. 7, 52538 Selfkant-Tüddern) den FRENZEL-Likör probieren, vergleichen und direkt vor Ort kaufen.
FRENZEL Grapefruit steht für einen klaren, herben Grapefruit-Charakter mit frischer Aromatik und 15 % vol. Alkohol. Verkostet wird in mehreren Serviervarianten: pur, mit Tonic sowie als Cocktail-Interpretation im Negroni-Stil. Ziel der Veranstaltung ist es, das Produkt nicht nur Genießern zu zeigen, sondern auch Gastronomie und Fachhandel eine konkrete Grundlage für Sortiments- und Barkartenentscheidungen zu geben. Kurz vor den Feiertagen richtet sich der Termin zudem an alle, die ein ungewöhnliches Geschenk suchen, das sich sofort servieren lässt.
Selfkant-Tüddern ist dabei bewusst gewählt: Die Lage im Dreiländereck macht die Verkostung auch für Gäste aus den Niederlanden und Belgien attraktiv. Schramowski Getränke bietet den passenden Rahmen, um FRENZEL Grapefruit unkompliziert kennenzulernen – ohne Voranmeldung, ohne Hürden, direkt am Point of Sale.
„Die erste Verkostung hat gezeigt, dass Menschen genau diese Mischung suchen: Grapefruit mit Kante, sauber balanciert und vielseitig mixbar. Wir bringen das Erlebnis zurück – dieses Mal bewusst als Termin für Genießer, Gastgeber und Geschenkekäufer kurz vor Weihnachten“, sagt Johannes Frenzel.
Mit der zweiten Verkostung setzt FRENZEL den nächsten Schritt in Richtung regionaler Präsenz und persönlicher Markenbindung. Weitere Aktionen im Handel sowie Kooperationen mit Gastronomiepartnern sind für 2026 in Planung. Informationen und Bestellmöglichkeiten: www.frenzel.com
Verkostungsdetails: Samstag, 20. Dezember 2025, 10:00-14:00 Uhr, Schramowski Getränke GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Str. 7, 52538 Selfkant-Tüddern.
Likör FRENZEL Grapefruit enthält 15 % vol. Alkohol. Die Inhalte dieser Mitteilung richten sich ausschließlich an Erwachsene. Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Mehr Infos: www.frenzel.com
Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen – wir freuen uns darauf, Sie bei uns begrüßen zu dürfen!
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
Deutschland
fon ..: +492022541473
web ..: https://frenzel.com
email : info@frenzel.com
FRENZEL steht für moderne Genussprodukte mit klarer Handschrift. Im Fokus: FRENZEL Grapefruit, ein Grapefruit-Likör mit herber Frische und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – pur, mit Tonic oder in Cocktail-Varianten. Die Marke verbindet Produktqualität mit konsequenter Präsenz im Handel und in der Gastronomie. Mehr unter www.frenzel.com
Pressekontakt:
Johannes Frenzel | frenzel.drinks
Herr Johannes Frenzel
c/o Codeks, Moritzstraße 14
42117 Wuppertal
fon ..: +492022541473
email : info@frenzel.com
