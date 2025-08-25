Grenzüberschreitende Likör-Verkostung: FRENZEL Grapefruit bei Schramowski Getränke

Internationale Gäste herzlich willkommen – Fruchtig-herber Genuss verbindet Deutschland, Niederlande und Belgien

Wuppertal, 18.11.2025 – Am 22.11. lädt Schramowski Getränke zu einer besonderen Verkostung ein: Der fruchtig-herbe Likör FRENZEL Grapefruit steht im Mittelpunkt eines grenzüberschreitenden Genusserlebnisses. Aufgrund der direkten Grenzlage sind insbesondere auch Gäste aus den Niederlanden und Belgien herzlich eingeladen, die vielseitigen Geschmacksvarianten dieses charaktervollen Likörs zu entdecken.

Drei Genuss-Varianten im Fokus

Die Besucher erwarten drei sorgfältig zusammengestellte Verkostungen des Premium-Likörs:

* Pur: Die authentische Balance zwischen fruchtiger Süße und herber Grapefruit-Note

* Mit Tonic: Der perfekte Longdrink für gesellige Momente

* Mit Prosecco Rosé: Eine elegante Kombination für besondere Anlässe

Grenzüberschreitende Gastfreundschaft

„Die Lage direkt an der Grenze macht Schramokowski zum idealen Treffpunkt für Genießer aus drei Ländern“, so Johannes Frenzel. „FRENZEL Grapefruit verbindet durch seinen einzigartigen Charakter – fruchtig, herb und außergewöhnlich. Wir freuen uns besonders, unsere niederländischen und belgischen Nachbarn zu dieser Verkostung willkommen zu heißen.“

Über FRENZEL Grapefruit

Der fruchtig-herbe Likör überzeugt durch seine natürliche Grapefruit-Note und die perfekte Balance zwischen Süße und Bitterkeit. Ob pur genossen oder als Basis für kreative Mixgetränke – FRENZEL Grapefruit ist vielseitig einsetzbar und begeistert anspruchsvolle Genießer.

Praktische Informationen

Datum: 22.11.2025

Beginn: 9:00 Uhr

Ort: Schramowski Getränke GmbH & Co. KG, Robert-Bosch-Straße 7, 52538 Selfkant-Tüddern

Website: www.schramowski-getraenke.de

Mehrsprachige Betreuung

Das Team von FRENZEL steht für Fragen auf Deutsch und Englisch zur Verfügung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: +492022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

FRENZEL ist ein innovatives Start-up, das sich mit Leidenschaft der Herstellung hochwertiger Liköre widmet. Unser Anspruch: Jede Flasche soll ein Erlebnis sein – authentisch, modern und voller Charakter.

Mit dem FRENZEL Grapefruit haben wir ein Produkt geschaffen, das mit seinem fruchtig-herben Geschmack und fein abgestimmten Destillaten sowohl Kenner als auch Neugierige begeistert. Ob pur auf Eis, als erfrischender Aperitif oder Digestif, in Spritz-Varianten oder Signature-Cocktails – FRENZEL Grapefruit steht für moderne Barkultur und unkomplizierten Genuss.

Sein einzigartiges Profil macht ihn zum Höhepunkt jeder Getränkekarte, während Design und Farbigkeit am Point of Sale echte Blickfänger sind. Perfekt, um die letzten Sommertage stilvoll ausklingen zu lassen – oder um jedem Tag einen Hauch von Sonne zu verleihen.

„Genuss hat Stil – und Stil kennt sein Maß.“

Wir stehen für verantwortungsbewussten Alkoholgenuss – ab 18 Jahren.

Jetzt entdecken unter www.frenzel.com – inklusive Rezeptideen & POS-Materialien für Handel und Gastronomie.

Wir suchen Partner in der Schweiz und Europa.

