FRENZEL Grapefruit live erleben: Verkostung bei trinkgut Scholz Remscheid am 5. Dezember

Wuppertal, den 2.12.2025

Am Freitag, dem 5. Dezember 2025, lädt die Marke FRENZEL Grapefruit zur offenen Verkostung in die Filiale trinkgut Scholz Remscheid Getränke ein. Ab 13:00 Uhr haben Besucherinnen und Besucher die Gelegenheit, den fruchtig-herben Likör direkt vor Ort kennenzulernen, zu probieren und Flaschen unmittelbar am Markt zu erwerben. Ziel der Aktion ist es, FRENZEL in der Region noch bekannter zu machen und zu zeigen, wie vielseitig der Likör in Alltag, Bar und Gastronomie eingesetzt werden kann.

Während der Verkostung präsentiert das Team von FRENZEL verschiedene Variationen: FRENZEL Grapefruit wird pur ausgeschenkt, als erfrischender Drink mit Tonic, als spritzige Kombination mit Prosecco sowie in einer Negroni-Variante für alle, die es aromatisch und charakterstark mögen. So können sich Gäste ein eigenes Bild davon machen, wie der Likör sowohl als Aperitif, Longdrink oder Cocktail-Basis funktioniert – zu Hause, in der Hausbar oder im professionellen Barbetrieb.

Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Privatkundschaft ebenso wie an Gastronomiebetriebe und Händler. Wer seinen Gästen oder Kundinnen und Kunden ein eigenständiges Produkt mit hohem Wiedererkennungswert anbieten möchte, erhält bei der Verkostung einen direkten Eindruck von Geschmack, Qualität und Einsatzmöglichkeiten von FRENZEL Grapefruit. Vor Ort besteht die Möglichkeit, Flaschen für den Eigenbedarf zu kaufen oder erste Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen.

„Mit der Verkostung bei trinkgut Scholz in Remscheid holen wir FRENZEL dorthin, wo viele Menschen ihre Getränke tatsächlich auswählen: in den gut sortierten Getränkefachmarkt“, erklärt Johannes Frenzel, Gründer der Marke FRENZEL Grapefruit. „Unser Likör ist bewusst fruchtig-herb konzipiert und zeigt, dass ein moderner Grapefruitlikör weit mehr kann, als nur süß zu sein. Ob pur, mit Tonic, Prosecco oder im Negroni-Stil – wir möchten, dass die Menschen den Charakter von FRENZEL selbst erleben und entdecken, welcher Drink am besten zu ihnen passt.“

Wer nicht aus Remscheid und Umgebung kommt oder am 5. Dezember verhindert ist, kann FRENZEL Grapefruit jederzeit bequem online bestellen. Im Onlineshop unter www.frenzel.com/shop steht der Likör deutschlandweit zur Verfügung. So lässt sich das Verkostungserlebnis aus dem Markt auch zu Hause nachholen.

Gastronomen und Händler, die auf der Suche nach einem besonderen Likör für ihre Karte oder ihr Sortiment sind, können sich direkt an FRENZEL wenden. Gemeinsam lassen sich individuelle Konditionen, Probeflaschen und mögliche Promotions im Markt oder in der Gastronomie besprechen – von der Einführungsaktion bis zum dauerhaft eingeplanten Signature-Drink.

Likör FRENZEL Grapefruit enthält 15 % vol. Alkohol. Die Inhalte dieser Mitteilung richten sich ausschließlich an Erwachsene. Bitte genießen Sie alkoholische Getränke verantwortungsvoll. Mehr Infos: www.frenzel.com

FRENZEL Grapefruit ist eine unabhängige deutsche Likörmarke mit Fokus auf einen fruchtig-herben Premium-Likör. Der Likör wird aus hochwertigen Destillaten hergestellt und richtet sich an Menschen, die bewussten Genuss und klare, moderne Aromen schätzen. FRENZEL arbeitet mit Getränkefachmärkten, Bars, Restaurants und ausgewählten Händlern zusammen und ergänzt diese Präsenz durch einen eigenen Onlineshop unter www.frenzel.com/shop.

