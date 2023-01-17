Gewinneinbruch bei Lufthansa: Mit Pilot-Lösungen durch die Krise

Der Schweizer Keynote Speaker, Flugkapitän und Pilot Bruno Dobler beleuchtet die aktuellen Krisen in der Luftfahrt.

Die aktuellen Quartalszahlen von Lufthansa stehen ganz im Zeichen einer Krise beim bekannten Fluggesellschafts-Konzern: Im Vergleich zum Vorjahr sank der Gewinn um satte zwölf Prozent – und das trotz steigendem Umsatz und wachsender Passagierzahlen. Worauf steuert die große deutsche Airline da zu? Der Pilot und Schweizer Keynote Speaker Bruno Dobler saß als Pilot nicht nur im Cockpit, sondern auch im Chefsessel eines Schweizer Luftverkehrsunternehmens. Der ehemalige CEO der Helvetic Airways nennt die Entwicklungen bei Lufthansa ein Musterbeispiel dafür, wie selbst große Unternehmen von externen Faktoren überrollt werden können und wie entscheidend es ist, Problemszenarien frühzeitig zu erkennen.

In seiner Keynote zu den Themen Umgang mit Krisen und Risiken „Wie Piloten Probleme lösen, um sicher zu landen“ erklärt der Schweitzer Keynote Speaker Bruno Dobler genau, wie man in stürmischen Zeiten steuert und reagiert. Darin verknüpft er reale Erfahrungen aus dem Flugzeug mit den Herausforderungen moderner Unternehmensführung. Er zeigt, wie ein Pilot in kritischen Situationen denkt und handelt – und wie sich diese Prinzipien auf das Management übertragen lassen. In der Luftfahrt entscheidet oft jede Sekunde darüber, ob ein Problem gelöst oder verschärft wird. Piloten lernen, ein Risiko frühzeitig zu erkennen, Informationen klar zu kommunizieren und Entscheidungen unter Druck präzise zu treffen. Genau diese Denkweise überträgt Dobler auf Organisationen, die sich in einer Krise befinden.

Der derzeitige Gewinneinbruch bei Lufthansa ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, dass Tradition, Routine und Erfahrung keine Garantie für Stabilität sind. Wenn Umsätze steigen, Gewinne aber sinken, entsteht ein Problem, das besonders strukturiertes Denken und Führungsstärke fordert. Bruno Dobler betont in seiner Keynote, dass eine Krise kein Scheitern bedeutet, sondern eine Phase erhöhter Aufmerksamkeit und Lernfähigkeit. Ein Pilot betrachtet Turbulenzen nicht als Bedrohung, sondern als Signal, seine Systeme zu überprüfen, Prioritäten zu setzen und den Kurs zu korrigieren. Genau das muss jetzt auch die Lufthansa tun, indem sie den gesamten Konzern neu ausrichtet. Nur so wird die Fluggesellschaft nicht zu einem wirtschaftlichen Risikofaktor für sich selbst.

In seiner Keynote vermittelt Dobler, wie man Probleme systematisch analysiert, um das entsprechende Risiko bewerten zu können. So lassen sich Entscheidungen treffen, die nicht auf Intuition, sondern auf klaren Prozessen beruhen. Die jüngsten Entwicklungen bei Lufthansa verdeutlichen, dass kein Unternehmen vor Überraschungen gefeit ist. Doch wie ein erfahrener Pilot wissen auch gute Führungskräfte: Ruhe bewahren, Prozesse beherrschen und Verantwortung übernehmen sind die entscheidenden Faktoren, um sicher durch jede Krise zu navigieren. Bruno Doblers Keynote liefert dazu die passenden Impulse – inspirierend, praxisnah und hochaktuell.

