Heinrich Kürzeder als Juror beim Swiss Speaking Slam 2025 in Basel

Der Swiss Speaking Slam 2025 brachte die besten Redner:innen nach Basel. Mit als Juror dabei war der Agenturinhaber und als DER Rednermacher bekannte Rednermanager Heinrich Kürzeder.

Wenn Fachwissen auf Bühnenbegeisterung und Wortgewandtheit trifft, entstehen inspirierende Momente, die vor kreativer Energie nur so sprühen. Beim Swiss Speaking Slam 2025 war genau das der Fall: 17 Keynote Speaker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz traten gegeneinander an, um das Publikum mit ihren Botschaften zu erreichen. Bewertet wurden die Redner dabei von einer hochkarätigen Jury, zu der kein geringerer als DER Rednermacher Heinrich Kürzeder gehörte.

Juror Kürzeder begleitet seit vielen Jahren Keynote Speaker auf ihrem Weg und kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Bekannt ist er dort auch als DER Rednermacher. Als Gründer und ehemaliger Inhaber von 5 Sterne Redner, einer der größten Agenturen für Vortragsredner in Europa, hat er nicht nur Speaker für Veranstaltungen vermittelt, sondern auch ihre Karriere von ersten, kleinen Auftritten bis auf die großen Bühnen aufgebaut. Mittlerweile ist Kürzeder vor allem in der Rednerausbildung tätig und ist mit seinem Freundeskreis Kopf einer Auswahl besonders faszinierender Redner und Keynote Speaker. Entsprechend gefragt war auch seine Expertise in der Jury des Swiss Speaking Slams.

Das Line-up bot dabei eine einzigartige Mischung aus Themen und Persönlichkeiten: Von Künstlicher Intelligenz über Neuroresilienz bis hin zu Burnout-Prävention spannte sich der inhaltliche Bogen der auftretenden Redner und Keynote Speaker weit. Von bühnenerprobten Speakern bis zu absoluten Newcomern in der Rednerausbildung. Entscheidend waren aber nicht nur rhetorisches Können, sondern vor allem Haltung, Inhalt und Herz. Tagsüber lieferten sich die Teilnehmenden intensive Speaker Battles und stellten sich dabei dem Feedback der Juroren. Abends traten die fünf besten von ihnen im Finale gegeneinander an. Jeweils sieben Minuten Zeit hatten sie dann auf der Bühne, um das Publikum zu überzeugen. Dieses bestimmte schließlich auch den Sieger: Michael Schulz, Direktvertriebsprofi, der den Abend für sich entschied.

Besonders gefreut hat sich Juror Heinrich Kürzeder aber über eine andere Entscheidung: Unter den Finalisten befanden sich nämlich auch Ute Herzog. Die Rednerin zu Vortragsthemen wie Menschenkenntnis, Empathie und Kommunikation hat Rednermacher Kürzeder bereits zuvor bei einem seiner Intensiv-Workshops kennengelernt. Seitdem wirkt er als ihr Mentor in ihrer Rednerausbildung und hat sie in seinen Freundeskreis und seiner Redneragentur Redner-Speaker-Experten aufgenommen. Mit seinem umfassenden Wissen rund um Positionierung, Wirkung und Bühnenpräsenz hatte er sie bereits im Vorfeld unterstützt. Nun beim Speaker Slam zeigte sich das deutlich mit dem Einzug in die Top 5. Mit ihrem Vortrag „Nur wer Menschen versteht, kann sie begeistern“ verstand die Keynote Speakerin Ute Herzog sich voll und ganz darauf, die Menschen in ihrem Publikum für sich zu gewinnen.

Und noch ein weiteres bekanntes Gesicht traf Heinrich Kürzeder als Juror beim Swiss Speaking Slam voller Vorfreude wieder: Kommunikationsprofi Stefan Häseli. Der Keynote Speaker ist ein langjähriger Weggefährte Kürzeders und ebenfalls in seinem Freundeskreis. Nun führte er als Moderator mit viel Humor und Charme durch den Abend. Kurzum: „Da macht es einfach Spaß in der Jury zu sitzen!“, bewertet der Rednermacher den Wettbewerb im Anschluss voller Begeisterung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.rednermacher.de/redner-agentur-keynotespeaker-vortrag-finden/

email : kontakt@redner-macher.de

Redner-Speaker-Experten

DER Rednermacher Heinrich Kürzeder kennt die Rednerbranche wie kein anderer. Er hat über 25 Jahre Erfahrung mit Rednern, Speakern und Experten. Als Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner hat der erfahrene Rednermanager die erfolgreichste Speaker Agentur im deutschsprachigen Raum aufgebaut und tausende Redner und Rednerinnen vermittelt.

Als langjähriges Mitglied der German Speakers Association (GSA) und Coach bei vielen Rednerausbildungen, entwickelt er die Speaker-Elite von morgen und ebnet als Juror bei Speaker Slams neuen Talenten den Weg zum Top-Speaker.

Genau hier setzt seine mehr als 25-jährige Erfahrung an, um Veranstalter auf der Suche nach herausragenden Rednern, Speakern und Experten für Tagungen, Kongresse oder anderen Events zu unterstützen.

Redner-Speaker-Experten, empfiehlt Redner und Rednerinnen zu Themen wie KI, VUCA, Diversity, Motivation, Digitalisierung, Kommunikation, Zusammenarbeit, Zukunft, und viele mehr. Kürzeders exklusive Auswahl umfasst führende und bekannte Keynote Speaker, die aktuelle Themen mitreißend vermitteln und ihre Zuhörer begeistern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KRAUSE-Nischenprodukte – Spezialisierte Lösungen für besondere Anforderungen Neues Patent revolutioniert Computerindustrie