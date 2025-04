FRENZEL Grapefruit jetzt neu bei EDEKA Meyer in Rosengarten-Nenndorf erhältlich

_Der fruchtig-herbe Likör für den perfekten Sommermoment zieht ins Regal ein_

Hamburg, 03. April 2025 – Gute Nachrichten für alle Genießer im Raum Rosengarten: Ab sofort ist der beliebte Likör FRENZEL Grapefruit bei EDEKA Meyer, Eckeler Str. 7, 21224 Rosengarten-Nenndorf erhältlich. Der fruchtig-herbe Likör mit 15 % vol. Alkohol überzeugt durch sein intensives Grapefruitaroma, seine moderne Aufmachung und seine Vielseitigkeit – ob pur auf Eis, als spritziger Aperitif oder Basis für kreative Cocktails.

„FRENZEL Grapefruit ist der Inbegriff eines modernen Sommerlikörs – frisch, leicht und dabei stilvoll. Wir freuen uns sehr, dass EDEKA Meyer als erster Händler in der Region unseren Likör ins Sortiment aufgenommen hat“, erklärt Johannes Frenzel, Markeninhaber und Gründer.

Mit seinem auffällig klaren Design – in edlem Weiß mit tropisch-blauen Akzenten und dem leuchtend rot-orangenen Farbton des Likörs – sorgt FRENZEL Grapefruit für starke Regalwirkung. Auch sensorisch überzeugt das Produkt: Der Geschmack ist ausgewogen fruchtig-herb und spricht damit sowohl Aperitif-Fans als auch Cocktail-Liebhaber an. Dank seines Alkoholgehalts von 15 % vol. eignet sich der Likör ideal für leichte Sommerdrinks und kreative Barkreationen.

Ein Produkt mit POS-Potenzial

Gerade im Lebensmitteleinzelhandel entfaltet FRENZEL Grapefruit sein volles Potenzial. Hochwertige 0,7-Liter-Flaschen, auffällige Displays sowie auf Wunsch erhältliche POS-Materialien wie Thekenaufsteller und Rezeptkarten unterstützen aktiv den Abverkauf. Probieraktionen und saisonale Promotions sorgen zusätzlich für Aufmerksamkeit und Impulskäufe am Regal.

Fruchtiger Genuss – vielseitig inszenierbar

Neben dem klassischen Genuss „on the rocks“ überzeugt FRENZEL Grapefruit besonders in Kombination mit Tonic, Prosecco oder in Signature-Drinks wie dem „FRENZEL Sundowner“ (mit Rosmarin und Blutorangenscheibe). Rezeptideen und Inspirationen bietet die Marke auch auf ihrer Website unter www.frenzel.com.

Die Einführung bei EDEKA Meyer markiert einen weiteren Schritt in der deutschlandweiten Expansion der Marke. Ziel ist es, sowohl im LEH als auch in der Gastronomiepräsenz weiter zu wachsen. Die Marke FRENZEL steht für moderne Genusskultur mit Anspruch – leicht, erfrischend, urban.

Bezugsquelle

FRENZEL Grapefruit ist ab sofort bei EDEKA Meyer in Rosengarten-Nenndorf erhältlich. Weitere Verkaufsstellen folgen in Kürze.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 02022541472

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

Das erste Produkt der Marke – FRENZEL Grapefruit – hat sich schnell als sommerlicher Szene-Likör etabliert. Die Kombination aus fruchtig-herber Grapefruit, 15 % vol. Alkohol und dem auffällig frischen Design in Weiß und Blau verleiht dem Produkt eine klare Identität. Ergänzt wird dies durch eine starke Regalwirkung und kreative POS-Konzepte.

Vertrieb & Positionierung

FRENZEL richtet sich gezielt an den Lebensmitteleinzelhandel (LEH), den Getränkefachgroßhandel (GFGH) sowie die Gastronomie. Die Marke versteht sich als starker Partner mit attraktiven Listungskonditionen, verkaufsfördernden Materialien und einem wachsenden Netzwerk aus Distributionspartnern.

Nachhaltig, transparent, unkompliziert

FRENZEL produziert ausschließlich in Deutschland und achtet dabei auf kurze Transportwege, faire Produktionsbedingungen und eine transparente Kommunikation. Die Marke verzichtet bewusst auf unnötige Zusätze und setzt auf einen klaren, authentischen Auftritt.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: 02022541472

email : info@frenzel.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

NetraMark und Worldwide Clinical Trial melden Vereinbarung, um das Design klinischer Studien mit KI-gestützter Präzision zu transformieren Warum viele Zahnärzte aktuell Keramik-Implantate für die beste Wahl halten