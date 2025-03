Sonnige Tage, fruchtige Drinks – So schmeckt der Frühling mit FRENZEL Grapefruit

Die ersten warmen Tage sind da, die Sonne zeigt sich länger – und mit ihr wächst die Lust auf frische, spritzige Drinks!

FRENZEL Grapefruit bringt mit seinem fruchtig-herben Geschmack die perfekte Erfrischung für das erste Frühlingswochenende. Ob als leichter Spritz, erfrischender Highball oder kreativer Cocktail – mit diesem Likör wird jeder Moment im Freien zum echten Genuss.

Der perfekte Drink für Frühlingsgefühle

Wenn die Natur erwacht und die Tage länger werden, steigt die Sehnsucht nach geselligen Momenten im Freien. FRENZEL Grapefruit ist die ideale Basis für unkomplizierte, aber stilvolle Aperitifs. Sein einzigartiges Grapefruit-Aroma bringt die perfekte Balance zwischen fruchtiger Frische und dezenter herbe – ideal für den Frühlingsgenuss auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten.

Frische Frühlings-Cocktails für sonnige Stunden

* FRENZEL Spritz – FRENZEL Grapefruit, Prosecco & Soda – der leichte Aperitif für die ersten warmen Abende.

* Grapefruit Basil Smash – Die perfekte Kombi aus frischer Grapefruit, Basilikum und einem Hauch Gin.

* FRENZEL Tonic – FRENZEL Grapefruit mit Tonic Water – spritzig & belebend!

* Frühlings-Sunset – Ein sanfter Mix aus FRENZEL Grapefruit, Wermut & frischem Orangensaft.

Alle Rezepte sind einfach zuzubereiten und machen das erste Frühlingswochenende zu einem echten Highlight. Mehr Inspiration gibt es auf www.frenzel.com!

Jetzt den Frühling genießen – FRENZEL Grapefruit direkt bestellen!

Damit das erste warme Wochenende perfekt wird, gibt es FRENZEL Grapefruit jetzt direkt und bequem im Online-Shop! Bestellen Sie Ihre Flasche unter www.frenzel.com und bringen Sie den Geschmack des Frühlings nach Hause.

Über FRENZEL Grapefruit

FRENZEL Grapefruit ist der perfekte Likör für alle, die fruchtige Leichtigkeit lieben. Mit seiner intensiven Grapefruit-Note, vielseitigen Einsetzbarkeit und stilvollen Optik bringt er frischen Wind in die Aperitif-Kultur. Ob in angesagten Bars oder in der eigenen Hausbar – FRENZEL Grapefruit steht für Genuss, Qualität und gesellige Momente.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

Deutschland

fon ..: 02022541473

web ..: https://frenzel.com

email : info@frenzel.com

FRENZEL Grapefruit ist die perfekte Mischung aus Fruchtigkeit und Eleganz. Mit seinem erfrischend-herben Geschmack und der vielseitigen Mixbarkeit ist er ideal für Cocktails, Spritz-Variationen und puren Genuss. Entwickelt mit Leidenschaft und einem Gespür für moderne Genusskultur, bringt FRENZEL Grapefruit sommerliches Flair ins Glas – zu jeder Jahreszeit.

Pressekontakt:

Johannes Frenzel | frenzel.drinks

Herr Johannes Frenzel

c/o Codeks, Moritzstraße 14

42117 Wuppertal

fon ..: 02022541473

email : info@frenzel.com

