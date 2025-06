Frequentis ernennt neuen Vice President Public Safety

Mit 1. Juli 2025 wird Thomas Pilsl die Rolle des Vice President Public Safety von Robert Nitsch übernehmen und für das weltweite Public-Safety-Geschäft der Frequentis-Gruppe verantwortlich sein.

Thomas Pilsl, derzeit Vice President of New Market Solutions, hat das softwarezentrierte Geschäftsmodell von Frequentis maßgeblich vorangetrieben und eine Schlüsselrolle bei der erfolgreichen Markteinführung von LifeX für Public Safety gespielt. Seit seinem Eintritt bei Frequentis im Jahr 2016 hatte er mehrere Führungspositionen inne, darunter Director Competence Centre LifeX und Director Products and Programme Delivery Public Safety. Im Jahr 2020 übernahm Thomas Pilsl die Rolle des Vice President Product Management und implementierte ein gruppenweites Produktmanagement-Framework. Ab 2023 verantwortete er die neu gegründete Business Unit New Market Solutions und erweiterte das Frequentis-Portfolio mit zukunftsweisenden Innovationen.

Zuvor war Thomas Pilsl viele Jahre in führenden internationalen Managementpositionen in der IT- und Softwarebranche tätig. Neben seiner umfangreichen Führungserfahrung bringt er fundierte Branchenkenntnisse sowie hohe Expertise in den Bereichen Business Transformation, Change Management und Programm- und Produktmanagement mit.

Er folgt auf Robert Nitsch, der seit 1991 bei Frequentis tätig ist und seit 2012 als Vice President das weltweite Public-Safety-Geschäft leitet. Robert Nitsch war unter anderem COO und Geschäftsführer von Frequentis USA, wo er das Unternehmen durch eine Phase stetiger Expansion führte. Im Jahr 2012 kehrte Robert als Vice President Public Safety nach Österreich zurück. Unter seiner Führung hat Public Safety viele bedeutende Erfolge erzielt und konnte seine Marktpräsenz kontinuierlich ausbauen.

Nach 34 Jahren bei Frequentis wird Robert Nitsch die Unternehmensgruppe weiterhin unterstützen und sich auf die Geschäftsentwicklung im Bereich Mission Critical Services (MCX) konzentrieren.

„Robert Nitsch hat die Entwicklung unseres Public-Safety-Geschäftes wie kein anderer geprägt. Er hat starke internationale Partnerschaften aufgebaut und war die treibende Kraft hinter dem weltweiten Erfolg von LifeX. Im Namen des Vorstandes danke ich Robert Nitsch für seinen herausragenden Beitrag und sein langjähriges Engagement“, so Norbert Haslacher, CEO Frequentis.

„Thomas Pilsl verbindet strategisches Denken mit umfassender operativer Erfahrung und einem klaren Kundenfokus. Er kann auf eine Erfolgsbilanz beim Erreichen von Zielen und dem Vorantreiben von Innovationen zurückblicken. Ich wünsche ihm viel Erfolg in seiner neuen Rolle.“

Frequentis wird auf der Critical Communications World (CCW) 2025 in Brüssel, Belgien, vom 17. bis 19. Juni am Stand # K40 ausstellen und dort MissionX die End-to-End-Lösung für öffentliche Sicherheit/öffentlichen Verkehr präsentieren.

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com, +43 1 81150-1074

