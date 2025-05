FREQUENTIS und AirHub schließen strategische Partnerschaft, um UTM-Zugänglichkeit zu verbessern

Die Partnerschaft wird UTM zugänglicher und benutzerfreundlicher machen

Die Zusammenarbeit öffnet die Tür für fortschrittliche Drohnenanwendungen bei Notfallmaßnahmen, Infrastrukturinspektion, Umweltüberwachung und mehr

Die Partnerschaft kombiniert AirHubs fortschrittliche Mission-Management-Plattform mit Frequentis‘ UTM-Technologie für nahtlosen Datenaustausch und ein Echtzeit-Lagebild

Frequentis und der niederländische Innovator für Drohnen-Unternehmenslösungen AirHub haben eine strategische Partnerschaft verkündet, die das Ziel hat, unbemanntes Flugverkehrsmanagement (Uncrewed Traffic Management, UTM) zugänglicher und benutzerfreundlicher für Drohnenbetreiber:innen in ganz Europa und darüber hinaus zu machen. Diese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Vereinfachung von UTM-Diensten und gewährleistet nahtlose und benutzerfreundliche Lösungen für die öffentliche Sicherheit, kritische Infrastrukturen und kommerzielle Anwendungen, einschließlich Polizei und Feuerwehr, von denen viele bereits AirHub-Kunden sind.

Die Partnerschaft kombiniert AirHubs fortschrittliche Mission-Management-Plattform mit der UTM-Technologie von Frequentis, die für einen nahtlosen Datenaustausch und ein Echtzeit-Lagebild entwickelt wurde. Diese Integration ermöglicht Drohnenbetreiber:innen die effiziente Planung, Durchführung und Verwaltung von Einsätzen in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften. Gleichzeitig profitieren sie von Echtzeit-Geodaten, digitalen Fluggenehmigungen und Live-Telemetrie-Überwachung alles über ein einziges intuitives Interface.

Die Modernisierung des europäischen Luftraums vorantreiben

Die Zusammenarbeit zielt auf die Modernisierung des Luftraummanagements, indem UTM-Dienste für alle Drohnenbetreiber:innen besser zugänglich gemacht werden. Durch die Nutzung der UTM-Fähigkeiten von Frequentis ermöglicht die Plattform einen sicheren und effizienten Informationsaustausch zwischen Drohnenbetreiber:innen, Flugsicherungsdienstleistern und Regierungsbehörden. Dies gewährleistet eine nahtlose Synchronisierung von bemanntem und unbemanntem Flugverkehr, erhöht die Sicherheit und reduziert die Komplexität sowohl in städtischen als auch in ländlichen Umgebungen.

Mit Frequentis‘ marktführender UTM-Lösung werden AirHub-Nutzer:innen von einem optimierten Genehmigungsprozess und Luftraumgenehmigungen in Echtzeit profitieren, was komplexe Drohneneinsätze mit hoher Zuverlässigkeit unterstützt. Dies öffnet die Tür für fortschrittliche Drohnenanwendungen in den Bereichen Notfallhilfe, Infrastrukturinspektion, Umweltüberwachung und mehr.

Erschließung neuer UTM-Fähigkeiten

„Durch die Partnerschaft mit AirHub werden wir unsere UTM-Fähigkeiten in ganz Europa erweitern. Diese strategische Zusammenarbeit ist perfekt im Einklang mit unserer Mission, einen sicheren und effizienten Drohnenbetrieb durch sichere Echtzeit-Kommunikationskanäle zu ermöglichen. Die Integration von AirHubs intuitiver Plattform mit unserer robusten UTM-Infrastruktur wird neue Standards für die Luftraumsicherheit, Konformität und Skalierbarkeit setzen“, sagt Thomas Pilsl, Frequentis Vice President New Market Solutions.

Die Partnerschaft erschließt auch neue UTM-Fähigkeiten, einschließlich der Möglichkeit für Betreiber:innen, Flugberichte und Live-Telemetrie nahtlos mit Frequentis‘ sicherem UTM-Netzwerk auszutauschen. Durch diese Integration werden einsatzkritische Daten sofort synchronisiert, womit Stakeholder:innen einen vollständigen Überblick über Luftraumaktivitäten erhalten. Das unterstützt koordinierte Drohnenflüge im kontrollierten und unkontrollierten Luftraum und ebnet den Weg für skalierbare Drohneneinsätze.

„Unsere Partnerschaft mit Frequentis ist ein bedeutender Meilenstein für AirHub. Durch die Integration mit Frequentis‘ herausragender UTM-Plattform erweitern wir unsere Möglichkeiten, den Nutzer:innen unserer Plattform ein konformes und sicheres Luftraummanagement in Echtzeit anzubieten. Diese Zusammenarbeit erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern beschleunigt auch den Einsatz der Drohnentechnologie in Europa und darüber hinaus“, sagt Thomas Brinkman, CEO von AirHub.

Wegbereiter

für einen digital vernetzten europäischen Himmel

Diese strategische Partnerschaft unterstreicht eine gemeinsame Vision eines digital vernetzten Himmels, wo bemannte und unbemannte Fluggeräte nahtlos in einem harmonisierten Luftraum operieren. Sowohl Frequentis als auch AirHub unterstützen die Digital-European-Sky-Initiative, die zur sicheren und effizienten Integration von Drohnen in den europäischen Luftraum beiträgt.

Über AirHub

AirHub ist ein in den Niederlanden ansässiges Software- und Beratungsunternehmen für Drohnen, mit der Prämisse, dass die unbemannte Luftfahrt genauso ernst und wichtig ist wie die bemannte Luftfahrt. Unser Ziel ist es, Drohnen sicher und effizient in unsere Gesellschaft zu integrieren, indem wir Unternehmen durch innovative Software und Dienstleistungen die besten Drohnenlösungen anbieten. Indem wir Drohnen über unsere Software- und Beratungsdienste mit dem Unternehmen verbinden, wollen wir das volle Potenzial von Drohnen ausschöpfen.

Thomas Brinkman, Co-founder & CEO, AirHub, thomas@airhub.nl

Über FREQUENTIS

Frequentis steht „For a safer world“. Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.400 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 480,3 Mio. und ein EBIT von EUR 32,1 Mio. erwirtschaftet.

