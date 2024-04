Frisches Forschungskapital: NurExone sammelt über 2,7 Millionen Euro durch die Ausübung von Optionsscheinen ein

Ein Bruttoerlös von 4 Millionen CAD (rund 2,7 Millionen Euro): So viel frisches Kapital hat NurExone durch die Ausübung von Optionsscheinen durch bestehende Investoren erhalten – und wird das Geld in die Beschleunigung der Produktentwicklung und kommerzielle Möglichkeiten investieren.

NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) punktet mit weiteren positiven Nachrichten. Ende März 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es 12.682.340 im Juni 2022 ausgegebene Stammaktien-Optionsscheine erfolgreich ausgeübt hat. Davon wurden 9.684.993 Warrants zu einem Preis von 0,38 CAD ausgeübt, was zu einem Erlös von 3.680.297 CAD führte. In Übereinstimmung mit den Optionsscheinvereinbarungen beschleunigte das Unternehmen das Verfallsdatum der Optionsscheine, da der Aktienkurs an zehn aufeinanderfolgenden Tagen über 0,475 CAD gelegen hatte. Darüber hinaus erzielte das Unternehmen einen Erlös von 276.591 CAD (entspricht 189.000 EUR) aus der Ausübung anderer Optionsscheine aus Privatplatzierungen im September 2023.

Dr. Lior Shaltiel, CEO von NurExone, zeigte sich erfreut über die Erlöse aus den Optionsscheinen: „Die neu erhaltenen Mittel werden die Entwicklungs- und Vermarktungsbemühungen von NurExone stärken, einschließlich der Gewinnung von Biopharma-Partnern für neue Indikationen. Wir freuen uns darauf, unserem Ziel, innovative Lösungen zur Nervenregeneration für Patienten zu entwickeln, näher zu kommen“.

Auch für die Anleger hat sich das Vertrauen in NurExone ausgezahlt. Allein der Aktienkurs ist in den letzten sechs Monaten um über 215% gestiegen (Stand: 28. März 2024). Zudem ist NurExone auf dem besten Weg, seine Forschungsziele zu erreichen.

Kapital könnte High-End-Exosomenforschung beschleunigen

Das Biotech-Unternehmen wird die neuen finanziellen Mittel voraussichtlich in die Entwicklung von ExoPTEN zur Behandlung von akuten Rückenmarksverletzungen investieren. Diese nicht-invasive Methode ist äußerst vielversprechend: Über ExoPTEN intranasal verabreichte Exosomen wurden bereits erfolgreich an gelähmten Laborratten getestet und erzielten in 75 % der Fälle eine deutliche Verbesserung der Mobilität. Die FDA hat ExoPTEN bereits als Orphan Drug¹ zugelassen; ein Antrag bei der EMA und Versuche am Menschen sind in Planung.

Zahlreiche Erfolgsmeldungen von NurExone in den letzten Monaten

Die Optionserlöse sind nur ein Beispiel für die insgesamt sehr positive Unternehmensentwicklung von NurExone Biologic in den letzten Monaten. Unter anderem wurde das Biotech-Unternehmen als „Rising Star“² an der Toronto Stock Exchange gefeiert. Auch die jüngsten Forschungsergebnisse stimmen optimistisch: In Vorbereitung auf die klinische Erprobung von ExoPTEN am Menschen unterzeichnete NurExone einen Vertrag über groß angelegte präklinische Tests für seine Therapie bei Rückenmarksverletzungen und richtete zudem ein hochmodernes Forschungs- und Entwicklungslabor am berühmten Technion-Institut in Israel ein.

———-

NurExone Biologic Inc.

ISIN: CA67059R1091

nurexone.com

Land: Israel & Kanada

Quellen:

¹ www.accessdata.fda.gov/scripts/opdlisting/oopd/detailedIndex.cfm?cfgridkey=940823

² money.tmx.com/stock-list/RISING_STARS

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

