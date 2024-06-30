  • Fristgerechte und vollständige Rückzahlung einer Unternehmensanleihe über EUR 10 Mio.

    München, den 23.02.2026 (IRW-Press/23.02.2026) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat eine im Februar 2022 von einer Gruppengesellschaft begebene Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 10.000.000 planmäßig und vollständig einschließlich sämtlicher Zinsansprüche zurückgeführt.

    Die mit der Anleihe aufgenommenen Mittel dienten dem Erwerb von drei weiteren Objekten für den Eigenbestand der Gruppe.

    Das Geschäftsmodell der BENO-Gruppe basiert auf einem kontinuierlichen Schuldenabbau im Bestand. Ein wesentlicher Teil der Objektfinanzierungen wird mit laufender Tilgung strukturiert und aus operativen Cashflows zurückgeführt. In den vergangenen vier Jahren wurden auf diese Weise rund EUR 10 Mio. an Senior-Darlehen getilgt.

    Diese Finanzierungsstrategie wird durch aktives Asset Management ergänzt. Durch Transformation, Um- und Nachnutzung, Erweiterungen und Mietvertragsoptimierungen realisieren wir zusätzliche Wertpotenziale im Bestand. Diese Verbindung ermöglicht sowohl den sukzessiven Aufbau von Eigenmitteln im Portfolio als auch substanzielle Refinanzierungsspielräume.

    Mit der erfolgreichen Rückführung unterstreicht die BENO Holding AG ihre nachhaltige Ertragskraft, stabile Cashflow-Struktur sowie die Verlässlichkeit ihrer Finanzierungsstrategie. Die Gesellschaft erfüllt ihre Kapitalmarktverpflichtungen planmäßig und vollständig.

    Michael Bussmann, Vorstandsvorsitzender der BENO Holding AG, erklärt:

    „Die Möglichkeit, in den vergangenen vier Jahren rund EUR 10 Mio. an Senior-Darlehen zu tilgen, basiert auf der hohen Margenstärke, Resilienz und den konsequent realisierten Transformationspotenzialen unseres Bestandsportfolios. Unsere Objekte generieren auch in politisch und wirtschaftlich turbulenten Zeiten stabile und verlässliche Cashflows.

    Durch den Einsatz digitaler Zwillinge und remote-basierter Verwaltungsstrukturen steuern wir das Portfolio effizient und skalierbar. Mit zunehmender Auslastung unserer Plattform sowohl durch weitere Zukäufe als auch durch Joint Ventures mit Verwaltungsmandat erwarten wir zusätzliche Effizienzgewinne und eine spürbare Stärkung der Ertragsbasis.“

    Über die BENO Holding AG

    Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

    Der konsequent verfolgte Ansatz „Kaufen, transformieren & (er)halten“ (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

    Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

    (Ende)

    Aussender: BENO Holding AG
    Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Florian Renner
    Tel.: +49 89 20 500 555
    E-Mail: info@beno-gruppe.de
    Website: www.beno-gruppe.de

    ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BENO Holding AG
    Florian Renner
    Brienner Str. 7
    80333 München
    Deutschland

    email : info@beno-gruppe.de

    Pressekontakt:

    BENO Holding AG
    Florian Renner
    Brienner Str. 7
    80333 München

    email : info@beno-gruppe.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. BENO Holding AG: Verkauf einer Spezialimmobilie in Möckmühl
      München, den 02.10.2024 (IRW-Press/02.10.2024) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, verkauft leerstehende Spezialimmobilie im Zuge der strategischen Neuausrichtung. Käufer der...

    2. BENO Holding AG: Testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2023
      München, den 24.09.2024 (IRW-Press/24.09.2024) – BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf Light Industrial Objekte, kann die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2023 gemeldeten Geschäftszahlen...

    3. Halbjahresbricht zum 30.06.2024
      München, den 13.11.2024 (IRW-Press/13.11.2024) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, veröffentliche Halbjahresbericht zum 30.06.2024. Die BENO-Gruppe blickt auf ein ereignisreiches...

    4. Beno Holding AG: Light-Industrial-Asset Manager und Bestandshalter BENO Holding AG meldet testierte Zahlen für das Geschäftsjahr 2024
      München, den 22.08.2025 (IRW-Press/22.08.2025) – BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager mit Fokus auf betriebsnotwendige Immobilien, kann die für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024 gemeldeten Geschäftszahlen bestätigen....

    5. Beno Holding AG: mwb research AG nimmt Coverage mit Kaufempfehlung auf
      München, den 21.01.2026 (IRW-Press/21.01.2026) – Die BENO Holding AG (WKN: A11QLP ISIN: DE000A11QLP3), ein deutscher Bestandshalter und Asset Manager für Light-Industrial- und Logistikimmobilien, gibt bekannt, dass mwb research AG die...

    6. Vollvermietung eines Objekts in Dortmund
      München, den 08.11.2024 (IRW-Press/08.11.2024) – Die BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3), spezialisierter Bestandshalter und Asset Manager im Bereich betriebsnotwendiger Immobilien, erzielt kurz nach Abschluss einer umfänglichen Transformation und energetischen Modernisierung...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.