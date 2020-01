Frühbucherrabatte für unsere Jubiläumsveranstaltungen

2020, für uns ein ganz spezielles Jahr! Wir feiern das 30 jährige Jubiläum!

Verbring mit uns unvergessliche Tage mit Deinem geliebten Automobil.

WIR machen Träume wahr!

30 Jahre – das will gefeiert werden!

===============================

Aus diesem Grund organisieren wir 2020 wieder ganz spezielle Events für Dich!

Du hast ein Cabrio, einen Spider, einen Roadster, einen Targa, ein Cabriolet?

Prima, dann kannst Du bei den

–) Tuscany Cabrio Days – (14. – 20. September 2020) in San Gimignano

und / oder

–) Cabrio tour Dolomites – Lake Garda – (03. – 07. Juni 2020) in Sottoguda / BL

mitfahren. Alle Cabrio/Spider/Roadster/Targa und Cabriolet können sich anmelden, egal welches Baujahr und welche Marke.

==> die große Neuigkeit für 2020: Du hast kein Cabrio und möchtest aber trotzdem mitfahren? Kein Problem, Du kannst Dir bei uns eines ausleihen.

Du hast einen MG ?

Wunderbar! Dann fahr doch bei unserer erfolgreichen Veranstaltung

„MGs in the Dolomites“ – (03. – 07. Juni 2020) in Sottoguda / BL

mit. Das einzige internationale MG-Event in den Dolomiten! Nebenbei bemerkt: nur original, wenn von Dr. Christian Bianco, unserem Präsidenten, organisiert!!!

Anmeldung und alle weiteren Infos unter:

Webpage = http://www.classicteam.info/

Kontakt – email = president@classicteam850.com

Kontakt – Handy = +39 338 314 67 79

Bei jeder Veranstaltung wird jedem Teilnehmer eine vollständige Infomappe (Roadbook) ausgehändigt. Jede Genußreise ist ausführlich durchgeplant und es ist für jeden das Richtige dabei. Wir fahren genüßlich durch von uns ausgewählte Strecken der Dolomiten und oder der Toskana, ein unvergleichliches, traumhaftes Panorama erwartet Euch. Lasst Euch von uns verzaubern!

Wir freuen uns sehr Dich persönlich kennen lernen zu können. Als Teilnehmer stehst DU im Mittelpunkt.

Sonnige Grüße aus Südtirol

Christian Bianco mit Team

News about „MGs in the Dolomites 2020“