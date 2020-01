Freizeitspaß mit einem eigenen Pool auf freizeitwelt-online.de

Heppenheim, den 26.01.2020. Freizeitwelt-Online GmbH & Co. KG, einer der größten Swimmingpool-Onlinehändler Deutschlands, erfüllt seit 12 Jahren die Poolträume seiner Kunden.

Bei Freizeitwelt-Online GmbH & Co. KG, einem der größten deutschen Swimmingpool-Onlinehändler können auch Sie sich einen Pool oder ein Stahlwandbecken bestellen. Die Firma hat ihren Sitz im Herzen des schönen Odenwalds Heppenheim. Von dort aus lassen die Betreiber des Onlinehandels seit mehr als 12 Jahren Poolträume wahr werden. Sie bieten Pool und Poolzubehör mit hohem hohen Qualitätsanspruch an. Die Produkte der Firma und der erstklassige Service sind gepaart mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich. Rund 14.000 Kunden schätzen jedes Jahr diesen Service.

Das Unternehmen versendet jährlich ca. 18.000 sorgfältig verpackte Paletten oder Pakete und erfreut sich vor allem an den positiven Feedbacks, die es von seinen Kunden erhält. Den meisten Erfolg erzielt freizeitwelt-online.de mit seinen Made in Germany Swimmingpools mit der Marke Germany-Pools (R) und dem dazu passenden Pool-Zubehör. Mit den Stahlwandbecken können Sie im eigenen Garten eine Urlaubslandschaft entstehen lassen. Gerne können Sie auch einfach nur im Onlineshop stöbern und sehen was alles möglich ist. Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind nehmen Sie Kontakt für ein Beratungsgespräch auf.

Das Stahlwandbecken ist als Bausatz erhältlich

Wer seinen Swimmingpool oberirdisch aufsetzen will, liegt mit einem Stahlwandbecken richtig. Es ist günstig in der Anschaffung als Bausatz erhältlich und benötigt nur eine kurze Montagezeit. In der Regel benötigen Sie keine Stützmauer und auch keine Betonbodenplatte dafür. Stahlwandbecken haben eine glatte Oberfläche und sind umweltfreundlich, denn der Stahlmantel- bzw. Edelstahlmantel ist recyclingfähig. Verwendung findet bei der Produktion feuerverzinktes, mehrfach mit Polyesterlack beschichtetes Blech. Das sorgt für die hohe Lebenserwartung des Pools und langfristigen Badespaß. Der Besuch der Webseite lohnt sich auf jeden Fall.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Freizeitwelt-Online GmbH & Co. KG

Herr G. Röß

Odenwaldstr. 2

64646 Heppenheim

Deutschland

fon ..: 0 62 52/ 30 58 04 5

web ..: https://www.freizeitwelt-online.de

email : info@freizeitwelt-online.de

In unserem Onlineshop finden Sie mit Sicherheit ein Schwimmbecken, das Ihren Vorstellungen entspricht und wunderbar in Ihren Garten passen wird. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Freizeitwelt-Online GmbH & Co. KG

Herr G. Röß

Odenwaldstr. 2

64646 Heppenheim

fon ..: 0 62 52/ 30 58 04 5

web ..: https://www.freizeitwelt-online.de

email : info@freizeitwelt-online.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frühbucherrabatte für unsere Jubiläumsveranstaltungen