Früher übergewichtig, heute Triathletin: Mit 50 Kilo weniger ins Ziel

Die Schweizer Unternehmerin Monika Bock

aus Erlinsbach mit Praxis in Brugg gewährt persönliche Einblicke zu ihrem einstigen und heutigen Lebensstil und erhält einen Award für ihre Rede «Gesundheit ist kein Hexenwerk» beim Founder Summit in Wiesbaden. «Schritt für Schritt hin zu einem gesünderen Leben. Strategisch und mit dem Wissen, was möglich ist», so lautet das Motto von Monika Bock, Schweizer Unternehmerin, Speakerin und ganzheitliche Coachin für mentale und körperliche Gesundheit. Sie selbst schaffte es als 24-Jährige, innerhalb von 18 Monaten über 50 Kilo nachhaltig abzunehmen und ihr Leben radikal zu verändern. Heute berät sie Menschen und Unternehmen, wie sie Ernährung und Bewegung nachhaltig in den Alltag einbinden können.

Beim diesjährigen Founder Summit, Deutschlands grösster Gründer- und Unternehmerkonferenz in Wiesbaden, teilte Monika Bock in einer persönlichen Rede ihre Geschichte. Vor 8’000 Teilnehmenden stellte sie auf der Bühne die Frage, die sie sich als junge Frau selbst gestellt hat: «Wie lebt ein gesunder Mensch? Welches Bewusstsein hat er? Welche Lebensmittel sind gesund und schmecken?» Sie berichtete darüber, wie sie sogenannte verbotene Lebensmittel wie Schokolade oder andere vermeintliche Dickmacher in ihren Alltag integrierte. Zugleich setzte sie auf unverarbeitete Lebensmittel, die dem mediterranen Lebensstil entsprechen.

«Diäten machen dick. Sie verlangsamen den Stoffwechsel, die Menschen nehmen rasch wieder zu, typisch Jo-Jo-Effekt. Abnehmen ohne Verzicht ist möglich, wenn wir lernen, bewusster zu essen», betont Monika Bock.

Zur bewussten Ernäherung kam der Sport – beides führte zur heutigen Berufung

Sport kam langsam und stetig in ihr Leben. Mit 24 Jahren begann die heutige Ernährungscoachin zu laufen, weitere Sportarten und Ausbildungen kamen dazu. Mit 43 Jahren gehörte sie zu den Top 5 der Personal Trainer der damals grössten kanadischen Fitnesskette.

Die Siegerehrung bei ihrem ersten Triathlon in Kanada verpasste sie, weil sie selbst nicht mit einem Sieg gerechnet hatte. Heute geht sie als Triathletin, Unternehmerin und gefragte Coachin durchs Leben.

«Jeder kann gesünder leben»

In Wiesbaden schaffte sie es, nicht nur ihre Botschaften auf den Punkt zu bringen, sondern das Publikum mitten ins Herz zu treffen: «Jeder kann gesünder leben – wenn wir uns realistische Ziele setzen, die in unseren Alltag passen. Es braucht keinen perfekt ausgefeilten Plan. Es braucht einen ersten Schritt – den muss man gehen. Dann den nächsten. So zeigt sich bald: Wer sich um seine Gesundheit kümmert, gewinnt Energie, Lebenszeit – und die Kraft, das eigene Leben wirklich zu gestalten. Davon profitieren auch andere Lebensbereiche.»

Mit ihrer Authentizität, ihrer Energie und ihrer klaren Haltung sorgte sie für Gänsehautmomente – und überzeugte auch die prominente Jury mit Top-Speaker Hermann Scherer, Josua Laufer Geschäftsleiter Expertenportal, und Katja Kaden, Initiatorin der Speaker Stars Allianz. Für ihren inspirierenden Auftritt wurde Monika Bock mit einem Award für Ihre Rede «Gesundheit ist kein Hexenwerk» ausgezeichnet.

Firmenporträt – Monika Bock

Name: Monika Bock

Unternehmen: Monika Bock – Coaching für mentale & körperliche Gesundheit

Standort: Brugg, Schweiz

Gründung: 2021

Branche: Coaching, Gesundheitsprävention, Unternehmensberatung

Über uns

Monika Bock ist Coachin, Speakerin und Expertin für mentale und körperliche Gesundheit. Nach ihrer eigenen Transformation – von fettleibig zur Triathletin – begleitet sie heute Frauen und Unternehmen dabei, gesunde Gewohnheiten nachhaltig in ihren Alltag zu integrieren. Ihr Leitsatz: „Gesundheit ist kein Hexenwerk – sie beginnt mit einem realistischen ersten Schritt.“

Als ehemalige Top-Trainerin in Kanada verbindet sie wissenschaftlich fundierte Ansätze mit alltagstauglichen Lösungen. Sie steht für Klarheit, Motivation und Lebensfreude – ohne Druck und Diätmentalität.

