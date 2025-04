Früherkennung bei Stromausfall mittels Alarmmelder

Die Welt ist stark von Elektrizität abhängig. Stromausfälle können den Alltag stören und potenzielle Risiken für Eigentum, Wirtschaft und persönliche Sicherheit bergen.

Ein einfaches, aber effektives Werkzeug zur frühzeitigen Information eines Stromausfalls

Ist ein Stromausfallmelder. Diese innovative Technologie ist ein entscheidender Faktor für den Schutz von Haushalten, Unternehmen und Gemeinden. Stromausfallmelder überwachen die Spannungsversorgung elektrischer Verbraucher aus dem Netz und erzeugen einen Alarm, wenn kein Strom mehr fließt. Dadurch bieten sie Schutz vor Gefahren und potenziellen Schäden durch Stromausfälle.

Ein gutes Beispiel für einen Stromausfallmelder ist der Mobeye CM4100 PowerGuard.

Der Mobeye PowerGuard CM4100 ist ein kompakter und technologisch fortgeschrittener Alarmmelder zur Überwachung des Vorhandenseins von Strom. Bei einem Stromausfall werden die frei einstellbaren Kontaktpersonen über Push-Nachricht/Anruf/SMS/E-Mail informiert. Durch das einfache Einstecken des Adapters in eine Steckdose wird das Vorhandensein von Spannung permanent überwacht. Der PowerGuard ist mit Batterien ausgestattet, die bei Netzausfall die Funktionen übernehmen. Das Gerät verfügt über zwei zusätzliche Eingänge (NO/NC). An den Eingängen angeschlossene Geräte oder externe Sensoren können somit auch überwacht werden. Mit dem PowerGuard ist die Überwachung der Stromversorgung von kritischen Geräten wie zum Beispiel Kühlschränke, Kühlanlagen, Bankautomaten, Server, Sauerstoffgeräte, Tauchpumpen, Heizungen, Akku Ladeschränke, sowie gefährdete Infrastrukturen (Schalt- und Steueranlagen, Kläranlagen, Lichtanlagen etc.) gesichert.

Für die Kommunikation ist es sinnvoll die Mobeye (M2M) SIM-Karte zu nutzen. Diese ist im Lieferumfang des Produkts enthalten. Die kostengünstige „Multi-Provider“ SIM-Karte gewährleistet die Kommunikation über das 4G LTE-M-Netzwerk (mit 2G als Fallback).

Enthalten im Mobeye SIM/Portal Dienst ist auch die Nutzung des anwenderfreundlichen Mobeye Internet Portals und der Push-App für mehr Komfort und optimale Sicherheit. Dadurch ist die Mobeye imstande eine ganzheitliche Sicherheitskette dem Anwender anzubieten.

Angesichts des ständigen steigenden Strombedarfs, kombiniert mit technologischen Fortschritten, sollte man nicht unterschätzen, wie wichtig es ist, informiert zu sein.

Weitere Infos über den Mobeye CM4100 PowerGuard findet man unter mobeye.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Mobeye B.V.

Herr Dietmar Bach

Poeldonkweg 5

5216 JX`s-Hertogenbosch

Niederlande

fon ..: +31 (0) 73 785 0858

web ..: http://www.mobeye.eu

email : dietmar.bach@mobeye.eu

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

