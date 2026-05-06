  • Frühjahrsputz mit großem Sparpotenzial – Finanzcheck lohnt sich

    Frühjahrsputz auch für Finanzen: Ein Check von Geld und Verbraucher e.V. zeigt oft großes Sparpotenzial von 700 EUR jährlich bis 2.000 EUR möglich. Gratis-Finanzcheck bis 15. Mai online verfügbar.

    Bild06.05.2026. Der klassische Frühjahrsputz sorgt in vielen Haushalten für Ordnung und neuen Überblick. Was für Keller, Schränke und Garage gilt, sollte jedoch auch für die eigenen Finanzen selbstverständlich sein. Denn gerade bei Versicherungen, Energieverträgen, Krediten oder Telekommunikationskosten verbergen sich häufig unnötige Ausgaben. Nach den Erfahrungen der Verbraucherorganisation Geld und Verbraucher e.V. (GVI) lohnt sich ein systematischer Finanzcheck in nahezu jedem Haushalt.

    Viele Verbraucher behalten einmal abgeschlossene Verträge über Jahre hinweg unverändert bei, obwohl sich Tarife, Preise und persönliche Lebensumstände längst geändert haben. Genau hier setzt der von der GVI entwickelte Finanzcheck an. Er analysiert bestehende Finanz- und Versicherungsverträge, identifiziert überhöhte Kosten sowie Doppelabsicherungen und zeigt konkrete Optimierungsmöglichkeiten auf. Ziel ist es, Ausgaben zu senken, ohne auf notwendige Leistungen zu verzichten.

    Die Auswertungen aus zahlreichen durchgeführten Finanzchecks sprechen für sich: „Unsere bisherigen Ergebnisse zeigen eine durchschnittliche Gesamtersparnis von rund 700 Euro pro Jahr. In einzelnen Fällen konnten sogar Einsparungen von bis zu 2.000 Euro jährlich realisiert werden“, erklärt Jürgen Buck, Vorstand der Geld und Verbraucher e.V. Besonders häufig finden sich Sparpotenziale bei Strom- und Gasverträgen, Versicherungen sowie bei laufenden Kredit- und Finanzierungsverträgen.

    Um möglichst vielen Verbrauchern den Zugang zu dieser Analyse zu ermöglichen, bietet die GVI im Rahmen ihrer Aktionswochen den Finanzcheck noch bis zum 15. Mai kostenlos an. Der kostenlose Finanzcheck ist auf der Internetseite der GVI unter https://www.geldundverbraucher.de in der Rubrik „Gratis“ abrufbar.

    Zusätzlich stehen die Experten der GVI für persönliche Fragen und Erläuterungen zur Verfügung. Eine telefonische Beratung ist montags bis freitags von 11 bis 16 Uhr unter 07131 / 913320 möglich. Anfragen können außerdem jederzeit per E-Mail an info@geldundverbraucher.de gerichtet werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),
    Herr Siegfried Karle
    Neckargartacher Str. 90
    74080 Heilbronn
    Deutschland

    fon ..: 07131-9133220
    fax ..: 07131-91332119
    web ..: https://www.geldundverbraucher.de
    email : s.karle@geldundverbraucher.de

    Die Geld und Verbraucher Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI) betreibt seit 1987 Verbraucherberatung und Verbraucheraufklärung in Finanzangelegenheiten. Ihr Ziel ist es, den Verbrauchern zu helfen, sich in dem unübersichtlichen Finanz- und Versicherungsmarkt besser zu Recht zu finden, Fehlentscheidungen zu vermeiden und vor allem Kosten zu senken.

    Pressekontakt:

    GELD UND VERBRAUCHER Interessenvereinigung der Versicherten, Sparer und Kapitalanleger e.V. (GVI),
    Herr Siegfried Karle
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