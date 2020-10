Fünf vor zwölf oder klemmt nur der Zeiger?

Alternative und ganzheitliche Lebensweise in der aktuellen Zeit. Wie kann ich meinen Beitrag zum Thema Umwelt, Natur und Gesundheit leisten.

Jeder könnte seinen Beitrag leisten zum Thema Welt retten, leider fällt den meisten dazu nichts ein.

Da kommt Alternativ und Ganzheitlich ins Spiel und nimmt die Leute an die Hand. Menschen inspirieren und Ideen liefern um die Welt ein Stück vom Abgrund weg zu schieben.

Alternativ und Ganzheitlich inspiriert durch Ideen zum Thema alternative Wohnprojekte, sich selbst etwas Gutes zu tun, dabei gesund zu bleiben bzw. werden und führt zurück zum Thema Garten und Natur.

Alternativ und Ganzheitlich wurde von Dagmar Weingartz ins Leben gerufen, die sich bereits seit vielen Jahren mit alternativen und ganzheitlichen Themen im Bereich Gesundheit und Natur beschäftigt. Mit Blogartikeln zu den Bereichen Garten und Natur, Ich fühl mich gut, Enjoy your day und alternative Wohnprojekte bietet sie Inspiration, Ideen und regt zum Nachdenken und Nachmachen an. Dabei geht es darum, die Welt wieder ein Stück heiler zu machen, in dem wir zurück zur Natur und uns selbst finden. Achtsam mit unserem Körper umgehen, gesundes Essen zu uns nehmen und uns wieder mit der Natur verbinden.

In der aktuellen Zeit ist es wichtiger den je sich mit dem Thema Alternativen zu befassen und umzusetzen. So leisten wir alle einen Beitrag zum Thema Umweltschutz, Gesundheit, und ein harmonisches Miteinander.

Die Natur ist in ihren Schätzen unerschöpflich. Wie Bertrand Russell zu pflegen sagte. ‚Der Mensch ist ein Teil der Natur und nicht etwas, das zu ihr im Widerspruch steht.

Die Zeit ist reif! Wir werden wieder lernen müssen für uns und unser Wohlsein Selbstverantwortung zu übernehmen. Mehr denn je sind wir gefragt uns gut zu informieren und wieder in uns hinein zu horchen. Altes Wissen, dass uns wieder in Verbindung mit uns und der Natur bringt, steht uns zur Verfügung. Wir dürfen uns erinnern das die Natur uns alles schenkt was wir brauchen. Sei es das Heilkraut, oder die entspannende Wirkung des Waldes auf unsere Seele.

