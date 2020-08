Nur für Sie: Fünf erstklassige Empfehlungen zum Kauf von Eigentumswohnungen

Viele Menschen beschließen in der heutigen Zeit eine Immobilie zu kaufen.

Diese Investition ist nicht unerheblich. Aus diesem Grund sollten bestimmte Aspekte berücksichtiget werden, bevor der notarielle Kaufvertrag unterzeichnet wird.

Deshalb finden Sie hier fünf Empfehlungen, damit Sie Ihren Wunsch noch einmal überprüfen und Ihr Budget neu bewerten können. Darüber hinaus finden Sie bei uns auch Immobilienanzeigen mit Verkaufsangeboten von Wohnungen in Deutschland.

Empfehlung Nummer 1

Kaufen Sie keine Immobilie, wenn Sie einen Umzug planen!

Als Mieter ist es oft frustrierend, Monat für Monat Miete zu bezahlen, wenn man zusammenrechnet, dass man im Laufe der Jahre die Wohnung oder das Haus auch kaufen könnte. Wenn Sie jedoch nicht wissen, ob Sie in den kommenden Jahren in der gleichen Stadt Ihren Wohnsitz aufrechterhalten, ist es nicht ratsam, in lokalen Zeitungen oder auf Internetportalen nach Wohnungen zu suchen. Müssen Sie aus beruflichen Gründen umziehen? Dann überlegen Sie es sich gut, bevor Sie eine Eigentumswohnung kaufen, egal ob in einem Neubau oder als sanierte Altbauwohnung. Gehen Sie nicht von der Hypothese aus: „Egal was kommt, ich schaffe es meine Wohnung zu verkaufen oder zu vermieten und erziele meinen erwünschten Kauf-/Mietpreis.“

Empfehlung Nummer 2

Erhöhen Sie Ihr Budget nicht ohne Grund!

Der Einstieg in den Wohnungskauf kann spannend, aber auch anspruchsvoll sein. „Schauen wir uns diese Wohnung an! Sehen wir uns auch diese Neubauwohnung an! Wie wäre es mit einer Dachgeschosswohnung?“ – Ganz rasch überschreiten Sie auf diese Weise Ihr Budget um mehrere Tausende Euro. Es ist verlockend – und das alles für die „perfekte“ Wohnung für Sie und Ihre Familie. Aber es ist ein riskantes Spiel! Nehmen Sie einen hohen Kredit auf, wählen Sie die höchste Rate.

Empfehlung Nummer 3

Vergessen Sie nicht die Nebenkosten!

Beim Kauf einer Eigentumswohnung geht es nicht nur darum, von einem Ort in den nächsten zu wechseln, oder die monatliche Miete gegen eine monatliche Kreditrate zu tauschen. Kalkulieren Sie bitte in Ihre Rechnung die laufenden Nebenkosten mit ein! Das wird viel zu oft vergessen. Berücksichtigen Sie auch das Haushaltsgeld, Reparaturkosten, Steuern, Gebäudeversicherung. Sie kennen es ja: Der Teufel steckt meistens im Detail!

Empfehlung Nummer 4

Überspringen Sie nicht die Überprüfungsphase!

Wenn Sie sich eine Wohnung oder ein Haus anschauen, dann ziehen Sie einen Fachmann hinzu. Dieser weiß genau, worauf er sein Augenmerk richten muss, und wie Mängel aussehen – selbst wenn sie für das normale Auge nicht direkt erkennbar sind. Wie rasch sind kleine Risse, die Form des Kamins, alte Wasserlecks oder eine fehlende Dachbodenisolierung übersehen! Wenn Reparaturarbeiten erforderlich sind, können Sie möglicherweise den Preis neu verhandeln. Mit anderen Worten, diese Überprüfungsphase ist jeden Cent wert.

Empfehlung Nummer 5

Eine neue Eigentumswohnung muss nicht heißen: „Jetzt wird alles neu gekauft!“

Anders gesagt, Sie müssen nicht alle Möbel neu kaufen! Einbauküche, Badmöbel, Haushaltsgeräte und die gebrauchten Möbel, insbesondere Ihr Auto, sind hier enthalten. Ein zusätzlicher Kredit ist daher nicht zwingend notwendig.

Denken Sie an diese Empfehlungen, vermeiden Sie unnötige Fehler! Bis alles unter Dach und Fach ist, können Sie vielleicht die Hilfe von einer erfahrenen Immobilienagentur gut gebrauchen. Schauen Sie sich das Angebot von Carpaten Immobilien an – Sie haben schnellen Zugriff auf Dutzende Angebote aus ganz Deutschland!

Haben Sie noch Fragen oder Wünsche? Wenden Sie sich vertrauensvoll an einen unserer Immobilienmakler!

Ihr Vertrauen ist bei Carpaten Immobilien in besten Händen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Carpaten Immobilien

Frau Adriana Sarca

Verdistraße 47

81247 München

Deutschland

fon ..: 08952065720

web ..: https://carpatenimmo.de/

email : info@carpatenimmo.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Carpaten Immobilien

Frau Adriana Sarca

Verdistraße 47

81247 München

fon ..: 08952065720

web ..: https://carpatenimmo.de/

email : info@carpatenimmo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Makler-GmbH und der Bezirksverband Pankow der Gartenfreunde / „Nicht verwandt und nicht verschwägert !“