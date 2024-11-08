Fünffacher Erfolg für SALZ beim Deutschen Agenturpreis 2025

Die Berliner Werbeagentur Salzkommunikation wurde in fünf Kategorien mit dem Deutschen Agenturpreis geehrt.

„Diese fünf Preise gehören nicht nur uns – sie gehören auch unseren Kund*innen. Denn großartige Kommunikation entsteht immer gemeinsam. Wir freuen uns riesig für unsere Partner, mit denen wir diese Projekte entwickelt haben – und danken für das Vertrauen und den Mut, die jetzt sichtbar ausgezeichnet wurde.“, stellt Eddy Nooke, Geschäftsführer Kreation von SALZ fest.

Die renommierten Deutschen Agenturpreise erhielt SALZ in folgenden Kategorien:

* Corporate Film

* Mitarbeiterkommunikation

* KI-generiertes Video

* Social Ads

* Interkulturelle Dialogkampagne

Echte Menschen aus dem KfH: Authentizität als Erfolgsfaktor

Kategorien: Corporate Film & Mitarbeiterkommunikation – KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V.

Für das KfH entwickelte SALZ eine Employer-Branding-Kampagne, die berührt, weil sie wahr ist. Kein Hochglanz, keine Models – sondern echte Mitarbeitende, die ihren Beruf als Berufung leben. Mit emotionalen Porträts und ehrlichen Aussagen zeigt die Kampagne, was das KfH besonders macht: gelebte Werte, Sinnhaftigkeit und Teamgeist.

Für potenzielle Bewerberinnen bedeutet das: Hier ist ein Arbeitsplatz, in dem echte Menschen mit Leidenschaft wirken. Diese Form der Mitarbeiterkommunikation fördert nicht nur das Zugehörigkeitsgefühl, sondern unterstützt auch die langfristige Bindung von Talenten.

Maike Heil, Medizinische Fachangestellte und Gruppenpflegekraft: _“Ich arbeite sehr gerne und mit Leidenschaft im KfH. Es war höchste Zeit das KfH als Arbeitgeber zu repräsentieren und zu zeigen, was wir alles zu bieten haben. Als langjährige Mitarbeiterin war ich sofort von der Idee begeistert und wollte ein Teil davon sein. Die kreative Zusammenarbeit mit Salz war sehr spannend und die Auszeichnung mit dem Deutschen Agenturpreis zeigt, wie stark unsere Kampagne geworden ist! Wir können alle sehr stolz darauf sein.“_

Die Jury zeichnete sowohl die externe als auch die interne Kommunikation aus – ein doppeltes Signal dafür, dass starke Marken von innen strahlen müssen, um nach außen zu wirken.

Künstliche Intelligenz ist nur so gut wie die Menschen, die sie führen.

Kategorie: KI-generiertes Video – WILMA Shoppen

Für das Berliner Einkaufszentrum WILMA Shoppen hat SALZ bewiesen, wie KI und Kreativität eine neue visuelle Sprache erschaffen können. Alle Bilder und Videos wurden vollständig KI-generiert – aber jedes Motiv, jede Farbwelt, jeder Frame entstand unter der präzisen Regie des SALZ-Kreativteams. Das Ergebnis: magisch, ästhetisch, unerwartet – und doch exakt auf die Marke abgestimmt.

Eine Social Media Kampagne, die wirkt.

Kategorie: Social Ads [TikTok] – Arbeiter-Samariter-Bund Landesverband Berlin e.V.

Mit der Recruiting-Kampagne #ohnedichklapptsnicht hat SALZ den Katastrophenschutz auf Social Media neu erfunden: schnell, direkt, echt. Zwischen Action, Emotion und Humor zeigt die Kampagne mit acht Videos, was Engagement wirklich bedeutet – und spricht eine junge Zielgruppe dort an, wo sie lebt: im digitalen Raum. Das Ergebnis: Reichweite, Resonanz und zahlreiche neue Bewerbungen von Freiwilligen.

Respekt sichtbar machen.

Kategorie: Interkulturelle Dialogkampagne – meet2respect gUG

In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung entwickelte SALZ acht Videos für die Kampagne #ask2respect, die jüdische und muslimische Religionsvertreter*innen gemeinsam vor die Kamera bringt. Das Ziel: Begegnung statt Vorurteil, Dialog statt Distanz. Mit klarer Gestaltung und emotionalem Storytelling baut die Kampagne wirkungsvolle Kommunikationsbrücken und erreicht als Paid Ads auch junge Menschen, die ansonsten wenig Berührungspunkte oder sogar Berührungsängste mit dem Thema haben.

25 Jahre SALZ – und kein bisschen leiser.

Fünf Auszeichnungen, fünf Belege für strategische Relevanz und kreative Exzellenz. Ob Employer Branding, Social Media, KI-Kampagne oder gesellschaftlicher Dialog – SALZ zeigt, dass gute Kommunikation aus Erfahrung, Neugier und Haltung entsteht.

„_Ich bin unglaublich stolz darauf, dass die Arbeit unseres Teams auf diese Weise gewürdigt wird. Wir denken neu, wir denken voraus, wir denken kreativ – und beherrschen dabei unser Handwerk. Zielgerichtete Kreativität von einem echten Expert*innen-Team. Genau das macht SALZ aus – seit 25 Jahren und für die Zukunft.“_, sagt Christine Reichle, Geschäftsführerin Beratung.

_“Diese Auszeichnungen zeigen, dass wir strategisch genau richtig aufgestellt sind – nah an den Themen, den Menschen und dem Wandel der Kommunikation“_, ergänzt Eddy Nooke, Geschäftsführer Kreation.

Über den Deutschen Agenturpreis

Der Deutscher Agenturpreis ist eine der wichtigsten Auszeichnungen in der Marketing- und Werbebranche, die Agenturen für herausragende Leistungen in verschiedenen Kategorien ehrt (z. B. Kreation, Strategie, Digital und Event). Der Preis wird seit 2014 jährlich verliehen und ist ein wichtiger Indikator für die Qualität und das Know-how der Agenturen in Deutschland.

