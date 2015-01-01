Mit KI zur Kreativkampagne – SALZ sorgt für Highlights bei WILMA Shoppen

Für das Berliner Einkaufszentrum WILMA Shoppen in Charlottenburg-Wilmersdorf entwickelte Salzkommunikation eine mutige Werbekampagne, die ausschließlich auf KI-generierte Bilder und Videos setzt.

_Keine Fotoshootings, kein Stockmaterial. Die Agentur nutzt die innovativsten KI-Designtools, um ihre kreative und strategische Vision in ausdrucksstarke visuelle Motive zu übersetzen. So entstand eine Kampagne, die eindrucksvoll zeigt, wie Markenstrategie, Designkompetenz und technologische Innovation ineinandergreifen können._

Neon-Motive mit Wow-Effekt

Mittelpunkt der Kampagne sind saisonale Motive und Videos, die mit leuchtenden Neoneffekten zum Strahlen gebracht werden. WILMA Shoppen zeichnet sich durch einzigartige Neon-Lichtinstallationen und ein besonderes Flair aus – mit dem Dieses neuen fluoreszierende Design in der Kommunikation wird die steht für die farbigen Lichtinstallationen, die WILMA Shoppen auszeichnen, und schaffen eine unverwechselbare visuelle Identität des Centers in der Werbung fortgeführt. Selbst traditionelle Motive – wie z.B. der ein Osterhase – erscheinen so in einer einzigartigen neuen und modernen Formensprache. Mit KI sind Lösungen und Motivsprachen möglich, die so zum Teil vorher gar nicht umgesetzt werden konnten.

Neben den klassischen Printmotiven bringen vor allem die animierten Werbemittel den unverwechselbaren Neon-Look eindrucksvoll zur Geltung. Die Kombination aus kräftigen Farben und filigranen Linien sorgt für ein spektakuläres, zeitgemäßes Erscheinungsbild, das sich klar von gewohnten Saisonmotiven Aktionsmotiven im Einzelhandel abhebt.

KI-gestützt, aber menschengeführt

„Viele sprechen über künstliche Intelligenz, doch nur wenige setzen sie konsequent in einer kompletten Kampagne um“, erklärt Eddy Nooke, Geschäftsführer Kreation von Salzkommunikation Berlin. „Unser Ansatz zeigt: KI ist bleibt ein starkes Werkzeug – aber nur, wenn sie von einem erfahrenen Kreativteam gezielt gesteuert und kuratiert wird. Man muss trotzdem noch wissen, was genau man entwickeln möchte und wie man einen beständigen Markenlook hinbekommt. Wir haben nicht nur die klassische „3-Motiv-Kampagne“. Sonden jeden Monat eine neue Shopping-Aktion mit neuem Motiv und neuer Animation und neuen Social Medias und Online-Formaten … alles im gleichbleibenden Kampagnenlook!“ Bei SALZ liegt die Stärke in der Kombination aus KI-Know-how und der Expertise eines festen Designer-Teams. Dieses sorgt dafür, dass die KI nicht nur spektakuläre, sondern auch markengerechte Ergebnisse liefert – mit Liebe zum Detail und höchster Qualität.

Ein mutiger Schritt, der Berlin begeistert

Die Resonanz der Besucherinnen und Besucher im WILMA Shoppen war überwältigendurchgehend positivd. Viele Berlinerinnen und Berliner ließen sich von den Neonmotiven überraschen und sprachen über die ungewöhnlich moderne Inszenierung der Osterzeit. Mit dieser Kampagne positioniert sich die Werbeagentur Salzkommunikation erneut als Vorreiterin für innovative Kommunikationslösungen.

„Unser Ziel ist es, dieses Know-how künftig auch weiteren Kundinnen und Kunden zur Verfügung zu stellen“, betont Eddy Nooke. „Die erfolgreiche Umsetzung in WILMA Shoppen zeigt, dass KI nicht nur ein Buzzword ist, sondern bereits heute ganz neue kreative Möglichkeiten erschafft.“

_Bilder und Videos: __Mediakit_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Salzkommunikation Berlin GmbH

Herr Eddy Nooke

Oranienburger Straße 26

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 03034506230

web ..: https://www.salz-berlin.de/

email : presse@salz-berlin.de

SALZ ist Berliner Kreativagentur und Spezialist für neue Wege. Wir bringen Marken, Produkte und Themen voran, die erklärt werden möchten – z.B. im Healthcare-, Pharma-, Finanz-, IT-, Consulting- oder Non-Profit-Bereich. Mit einem interdisziplinären Team aus Strategie, Kreation und digitaler Entwicklung begleitet SALZ Unternehmen und Organisationen als Full-Service-Agentur – von der ersten Idee bis zur medienübergreifenden Umsetzung. B2B, B2C und immer mit Herzblut. Das Ergebnis: Lösungen, die nicht nur begeistern, sondern auch nachhaltig wirken. Wir finden neue Wege in der Kommunikation!

Pressekontakt:

Salzkommunikation Berlin GmbH

Herr Eddy Nooke

Oranienburger Straße 26

10117 Berlin

fon ..: 03034506230

email : presse@salz-berlin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bunte Werbung: Gift oder Erfolgsrezept? Wie Unternehmen Vielfalt nutzen und Polarisierung umgehen Neuerscheinung: „Embodiment verstehen und anwenden“