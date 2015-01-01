Für den Kupferpreis sieht es gut aus

Die Lagerbestände sind knapp und die Nachfrage schaut stabil aus.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Namen von Mogotes Metals Inc. und GoldMining Inc., Unternehmen, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 24.09.2025, 08:35 Europa/Berlin

Auch wenn sich die angekündigten Zölle auf Kupfer erst mal negativ auf den Kupferpreis auswirken, so sind doch die Fundamentaldaten mittelfristig äußerst positiv. Insgesamt ist der Kupfermarkt angespannt, denn die Bestände sind niedrig. Auch sollte ein andauernder schwacher US-Dollar gegen einen starken Rückgang der Kupferpreise sprechen. Es ist die grüne Energiewende, die den Kupferpreis antreibt. Kommt dann noch eine höhere Nachfrage aus China, wenn Konjunkturmaßnahmen greifen, dann sollte es für das rötliche Metall und die Bergbauunternehmen, die auf Kupfer setzen, nicht schlecht aussehen. Die 10.000 US-Dollar-Hürde hat er jedenfalls schon mal genommen. Es sind die großen und noch wachsenden Kupferverbraucher Elektromobilität, Stromnetze, Verteidigung und die Bautätigkeit, die die Analysten so positiv stimmt. Dazu kommt, dass neue Minen lange Zeit bis zur Produktionsreife brauchen und in vielen bestehenden Minen die Erzqualität abnimmt.

Bekanntlich hat die Ankündigung des US-Präsidenten 50 Prozent Zölle auf Kupfereinfuhren in die USA zu erheben, die Comex-Kupferprämie nach oben getrieben. Denn US-Händler hatten ihre Kupfervorräte deutlich erhöht. Als dann verkündet wurde, dass die neuen Kupferzölle nur für Halbfertigprodukte erhoben werden, ging es preislich mit Kupfer nach unten. Wer den Kupferpreis ohne diese Irritationen sehen will, schaut auf die Notierung in London. Dort gab es die zollgetriebenen Preissprünge nicht. Den Kupfergesellschaften scheint es abgesehen von Zolldebatten immerhin gut zu gehen. Der Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index konnte in den vergangenen zwölf Monaten immerhin um mehr als 48 Prozent zunehmen. Und Kupfer befindet sich übrigens jetzt in der vom US Geological Survey aktualisierten Liste der kritischen Mineralien. Auf längere Sicht sollten Kupferinvestments Freude machen. Kupfer in den Projekten besitzen Mogotes Metals oder GoldMining.

GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/goldmining-inc/ – verfügt über große Gold- und Kupferprojekte in Nord- und Südamerika, wobei sogar Antimon dabei ist.

Mogotes Metals – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ – besitzt Kupferprojekte mit Kupfer und Gold in Argentinien und Chile. Besonders aussichtsreich erscheint das Kuper-Projekt Filo Sur (Argentinien). Mogotes Metals Inc. präsentiert sich übrigens auf der Rohstoffmesse München (03.-04.10.2025). Aufgrund der Besucherbegrenzung empfiehlt sich eine baldige, kostenlose Ticketbuchung (- https://www.rohstoffmesse-muenchen.de/ -), etwa für ein persönliches Gespräch mit dem Management.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -) und GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/goldmining-inc/ -).

